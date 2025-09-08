¿Cuántos Grand Slams tenían Nadal, Djokovic y Federer a la edad de Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz no deja de hacer historia en el mundo del tenis. El murciano conquistó el segundo US Open de su carrera y ya goza de 6 Grand Slams a su corta edad de 22 años. Una hazaña que hace inevitable la comparación con el 'Big Three' y eleva su nombre hasta el número uno del ranking mundial, después de más de 100 semanas alejado de la cima.

El español ya está a tan solo un 'grande' de igualar los Grand Slams que consiguieron John McEnroe y Mats Wilander durante toda su carrera. También abre una pequeña ventaja con su máximo rival en el circuito, Jannik Sinner, que ha conquistado un total de cuatro Grand Slams (dos Open de Australia, un US Open y un Wimbledon).

Alcaraz celebra el triunfo en el US Open / AP

¿Cuántos Grand Slam tenía Nadal a la edad de Carlos Alcaraz?

Comparar a Carlos Alcaraz con Rafa Nadal es cada vez más difícil de evitar. El manacorí, a la edad del murciano, había conquistado un total de 5 Grand Slams (Roland Garros 2005, 2006, 2007, 2008 y Wimbledon 2008). Es importante recalcar que Rafa, antes de cumplir los 23 años, acabó con seis 'grandes' tras la consecución del Open de Australia en 2009.

Aun así, a la edad actual de Carlos todavía tenía 5 Grand Slams. El murciano es el segundo tenista más joven en tener seis 'grandes', solo por detrás de Bjorn Borg. Es importante destacar que a Charly le queda todavía un Grand Slam por disputar a la edad de 22 años, como es el Open de Australia, el único de los cuatro que todavía no ha conquistado.

¿Cuántos Grand Slam tenía Federer a la edad de Carlos Alcaraz?

La comparación es todavía más increíble si se hace con Roger Federer. Y es que el suizo, que despuntó más tarde en el mundo del tenis que Rafa Nadal (en cuanto a edad), tan solo tenía un título de Grand Slam a la edad del murciano. Fue el de Wimbledon en el año 2003, cuando superó en la gran final al australiano Mark Philippoussis.

¿Cuántos Grand Slam tenía Djokovic a la edad de Carlos Alcaraz?

Novak Djokovic es el jugador con más Grand Slams de la historia: un total de 24. Sin embargo, a los 22 años, el serbio no había ni mucho menos conseguido lo que Carlos Alcaraz. El jugador de Belgrado, del mismo modo que Federer, había alzado tan solo un Grand Slam a esa edad. Fue también en su territorio predilecto, como es el Open de Australia en el año 2008.

Estos números ponen en perspectiva la increíble carrera de Carlos Alcaraz en el mundo del tenis. El español ha desplegado en el US Open el mejor juego desde que es profesional y está destinado, si mantiene el nivel y le respetan les lesiones, a luchar con el 'Big Three' por ser uno de los mejores tenistas de la historia. Si no lo es ya.