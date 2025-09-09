Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

La etapa 16 de la Vuelta a España, en directo: Poio - Mos / Castro de Herville

El pelotón deja Asturias para llegar a Galicia en una jornada de media montaña propicia para las escapadas

El pelotón de la Vuelta.

El pelotón de la Vuelta. / EFE

Redacción

La Vuelta a España retoma este martes la marcha deportiva de la carrera tras su segunda y última jornada de descanso con una etapa, la decimosexta de esta 80 edición, dura, de media montaña, una 'clásica' por Pontevedra entre Poio y Mos con cuatro puertos puntuables y final en el mirador de Castro de Herville, de Segunda.

Serán 167,9 km plagados de repechos y dificultades, nada menos que cuatro puertos, dos de ellos de Primera, los altos de A Groba y Prado, para finalizar en un Segunda, el Alto de Castro de Herville, que tiene reservado a los corredores un par de km en su mitad tremendos.

