Toni Bou: "Para estar delante hay que ser egoísta"

Suele decirse que lo difícil no es llegar, sino mantenerse . Y Toni Bou lo lleva haciendo desde que empezó a ganar en 2007. El piloto del Repsol Honda ocupa un lugar privilegiado en el Olimpo de los deportistas más laureados de la historia por talento, esfuerzo y pasión.

Acaba de conquistar su 38º campeonato del mundo de trial (el 19º en la modalidad al aire libre, que se suma a los 19 que en indoor) tras poner el broche de oro a una temporada en la que nuevamente ha rozado la perfección, con 10 victorias y 2 segundos puestos. El piloto de Piera ha visitado la redacción de SPORT para contarnos sus sensaciones y también su preocupación por una lesión que puede complicar el reto de los 40 títulos a los 40 años en 2026.

Primero de todo, enhorabuena por el éxito

Gracias. Ha sido una temporada muy buena otra vez y es difícil transmitir lo que estamos viviendo tantos años consecutivos.

Siempre dice que seguirá luchando “mientras el cuerpo aguante” pero parece que este año ha costado más...

Si, me lesioné en vacaciones y se ha complicado un poco este final de temporada, no por el campeonato porque con muy pocos puntos ya me valía, pero sí de cara al año que viene. No es una situación nueva, pero no hay tiempo para operarme, necesito dos meses de recuperación si voy a quirófano, así me lo estoy pensando.

¿Tiene un plazo para decidir?

La última carrera, en Inglaterra, era clave para ver en qué estado físico me encontraba. Tengo bastante experiencia en romperme, tengo un cuerpo agradecido en eso, así que habrá que guiarse por lo que nos marque el dolor.

¿La idea es empezar la temporada y decidir sobre la marcha?

Había la opción de operarse antes de que comience el Mundial indoor, el 4 de octubre, para tener más tiempo de recuperación, pero viendo la doble victoria del fin de semana en Inglaterra, es difícil decidir. Aunque las sensaciones allí no fueron tan buenas como el resultado, se consiguió la victoria, así que creo que vamos a empezar seguro y veremos dónde estamos, más o menos, a finales de octubre o noviembre. Tampoco podemos esperar mucho si hay que pasar por quirófano, tenemos este margen.

¿Sabe pilotar dosificándose o siempre va al límite?

Me sé dosificar mucho y lo he aprendido con los años. Ha sido una pena la lesión porque creo que estaba muy bien, me estaba cuidando mucho y estaba funcionando todo muy bien, pero estas cosas llegan cuando menos te lo esperas o haciendo algo que no tiene riesgo. Pero bueno, ha pasado y hay que ser positivos.

Si un día tiene que parar… ¿le da muchas vueltas al tema de la retirada?

La verdad es que siempre respondía un poco por inercia a esta pregunta, pero sinceramente me ha cambiado mucho la mentalidad. Tengo 38 años, he ganado más de lo que había podido imaginar en mi vida y en la siguiente, así que estoy preparadísimo para no ganar, para retirarme… lo que quiero es disfrutar del momento, no pasarlo mal, intentar sacar mi mejor versión donde esté. Cuando llegue el momento, si tengo que tomar la decisión, no será muy complicado para mí.

“Sé que estoy al final de mi carrera y trato de saborear cada momento- Mi mentalidad ha cambiado. Estoy preparadísimo para no ganar, para retirarme…cuando llegue el momento de decidir, no será complicado para mí” Toni Bou

¿De qué éxito se siente particularmente más orgulloso?

Evidentemente de los títulos que he conseguido, lo he disfrutado mucho, sobre todo estos últimos años, ha sido una presión diferente, he disfrutado más del proceso, sé que son los últimos años de mi carrera y trato de saborear cada momento, no solo en las competiciones, sino también en los entrenamientos y el día a día.

¿Cuál es su primer recuerdo en moto?

Cuando me regalaron mi primera moto, la de Mini Trial. Aunque hace muchos años y solo tenía cuatro añitos, fue algo que me marcó en mi vida.

En todo este tiempo su deporte le ha dado muchas satisfacciones ¿alguna decepción que no se olvide?

Siempre hay decepciones. Los peores momentos siempre son las lesiones, pero también técnicamente pasan muchas cosas, con la moto. Hay momentos complicados y hay que aprender de ellos para intentar ser mejor.

¿Qué personas han sido clave en su carrera?

Mi familia, la gente del equipo más cercana, los que me conocen más y saben lo que tiene que decirte en los momentos complicados… cuando todo va bien, es muy fácil, la motivación sale sola y más si hay talento, pero cuando las cosas se ponen difíciles es cuando necesitas realmente a la familia, al equipo, al mochilero, a tu entorno de confianza para subirte la moral.

El casco del flamante campeón Toni Bou / Sandra Dihor

En sus 19 años dominando el trial ¿alguna vez ha dudado de que iba a ganar ese año el Mundial?

Muchas veces. Algunas temporadas se han complicado muchísimo y no solo por lesiones, sino porque técnicamente a veces no estás tan bien, no salen las cosas, no fluye todo como años anteriores y no sabes el porqué y te pasan muchas cosas por la cabeza . Hay que ser inteligente, tirar de experiencia y sacar tu cien por cien, hacer tu camino y no fijarte en los demás.

¿Qué siente sabiendo que cada vez que sale a competir tiene la presión de no fallar, porque Toni Bou siempre gana?

He aprendido a vivir con eso y no ha sido fácil. En 2007 logré mi primer título y lo disfruté muchísimo, en cambio, 2008 y principios de 2009 fueron muy complicados, sentía esa presión de que estaba obligado a ganar y ví que no me lo estaba pasando bien y no estaba sacando el rendimiento ni el nivel que podía tener, así que involuntariamente me empecé a tomar las cosas de otra forma. Cambié el sistema de entrenamiento y el planteamiento, intentado no fallar, pero que no fuera una obligación, no correr con una ‘pistola en la cabeza’. Creo que fue una gran decisión que me salió casi sola y me ha ayudado a ganar tantísimos años.

“Después de mi primer título corría con una ‘pistola en la cabeza’, con la presión de no poder fallar. Cambié el planteamiento, que no fuera una obligación y eso me ha ayudado a ganar tantísimos años” Toni Bou

¿Quién ha sido su rival más difícil estos años?

Sin duda, Adam Raga. Cuando empecé ganaba él y yo lo intentaba. Desde que di el salto al Repsol Honda en 2007 fue siempre el que me lo puso más complicado y ha sido así hasta que hace un año se retiró. Imagínate, más de 20 años siendo rivales y poniendo las cosas super difíciles y aprendiendo uno del otro. Rivalidad sana, pero rivalidad al fin y al cabo. Nos llevamos mucho mejor ahora que antes, pero en su día saltaron chispas, porque los dos somos súper competitivos. Para estar delante en el deporte hay que ser egoísta.

¿Su compañero Gabriel Marcelli es el futuro?

Sí, yo creo que Gabriel Marcelli y Jaime Busto son el futuro, ellos dos se van a jugar el Mundial conmigo y sin mí. Es un privilegio luchar contra pilotos que creo que tienen un nivel altísimo, que están cerca de su prime y que he visto su evolución. Son muy diferentes uno del otro, pero los dos han conseguido llegar a tener un nivel increíble.

Toni Bou, con el director de SPORT Joan Vehils y la subdirectora Iulene Servent, durante su visita a la redacción de SPORT / Sandra Dihor

¿Quizá lo único que lamenta de su deporte es que sea minoritario y que sus éxitos tengan menos repercusión que otros?

Depende de con qué te compares. En mi caso creo que se le ha dado más repercusión con el paso de los años y es una gran tarea del equipo. Creo que también nos hemos visto muy beneficiados por las redes sociales, que ayudan mucho a los deportes minoritarios. Pero bueno, no soy una persona que le dé mucha importancia a este aspecto.

¿Qué le diría a un niño que quiere seguir sus pasos en el trial? ¿Cómo le animaría?

Que le ponga muchas ganas a intentar evolucionar, debe fijarse mucho en los detalles y sobre todo disfrutar del proceso, porque es la parte más importante y es lo que te llevas.

¿En el futuro le gustaría trabajar con jóvenes pilotos o seguir vinculado de alguna manera al trial?

Sí, seguro, este deporte, es mi vida, es lo que más me gusta, pero también me gustaría dedicarme a otras muchas cosas que me he perdido durante mi carrera deportiva. Me gustaría tener tiempo para todo.

Por último, un sueño por cumplir

Diría que los sueños están más que cumplidos, así que lo que me toca es disfrutar muchísimo de la parte final de mi carrera, que es lo que estoy haciendo.