La ronda española
El italiano Pellizzari se impone en la 17ª etapa de la Vuelta
Jonas Vinvegaard mantiene el jersey rojo en un día de tensa calma en la prueba.
Etapa de tensa calma en la Vuelta con triunfo del italiano Giulio Pellizzari, de 21 años, en la cumbre del Morredero, en las alturas de Ponferrada. Venció vestido con el jersey blanco (mejor menor de 25 años). Más que por las protestas contra la participación del conjunto del Israel en la ronda española, la jornada estuvo pendiente del viento que podía provocar la cancelación, total o parcial, de la ascensión final. A media mañana el panorama era muy complicado aunque a lo largo del día la situación fue mejorando. Jonas Vingegaard mantuvo el jersey rojo de líder.
La Vuelta, al margen de la protesta social propalestina, vivirá este jueves una contrarreloj en Valladolid que es esencial para la clasificación final, antes de una etapa de transición con posible esprint en Guijuelo y la última jornada de montaña en la sierra de Guadarrama, con la llegada a la Bola del Mundo antes del paseo final -con mucha preocupación- por las calles de Madrid.
Más información en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
- Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa
- El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
- De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana
- Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
- El tranvibús al Duque estará en julio: 10 meses de cortes de tráfico que empiezan en la Campana y José Laguillo
- Grave agresión con una navaja a una mujer en pleno centro de Cantillana