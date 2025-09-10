Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PROTESTAS PROPALESTINAS

Más de 1.000 policías blindarán la Vuelta a su paso por Madrid

La Delegación del Gobierno ha preparado un dispositivo especial con más de 1.000 agentes para garantizar la seguridad en las dos últimas etapas de la competición

Imagen de archivo de la Vuelta a España a su paso por la Plaza de Ciebeles de Madrid.

Imagen de archivo de la Vuelta a España a su paso por la Plaza de Ciebeles de Madrid. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Héctor González

Madrid

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha respondido a las peticiones de los dirigentes madrileños para desplegar un amplio dispositivo policial que garantice la seguridad de la Vuelta a España a su paso por la región este fin de semana. En total, más de 1.000 efectivos policiales velarán porque las protestas contra la participación del equipo israelí y el genocidio en Gaza no deriven en ningún altercado ni pongan en riesgo la integridad de los participantes.

Así lo ha acordado la Junta de Seguridad celebrada este miércoles con el fin diseñar el despliegue para este sábado, cuando la etapa terminará en una ascensión al Puerto de Navacerrada, y este domingo, cuando la Vuelta llegará al centro de la capital para culiminar su última y definitiva etapa.

Cabe recordar que, además de los esperables actos reivindicativos contra el genocidio en Gaza - que esta mañana Almeida ha vuelto a negar tras hacerlo ayer durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad-, para este sábado hay convocada una manifestación de Ecologistas en Acción contra la celebración de la penúltima prueba en el alto de Guarramillas, la zona conocida como la Bola del Mundo, "un enclave de alta montaña de gran valor ecológico” situado en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Pese al fuerte dispositivo acordado, el delegado ha afeado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sus afirmaciones sobre la supuesta mala imagen proyectada por España por las protestas propalestinas, así como usar el término "represión" para referirse al trabajo policial. "Trabajaremos para compatibilizar el desarrollo de la prueba deportiva con el legítimo derecho de manifestación de aquellos ciudadanos que así lo decidan", ha trasladado Martín en declaraciones a los medios tras el encuentro.

"Creo que debieran revisar esas afirmaciones y ser conscientes del liderazgo internacional que España está asumiendo en la condena del genocidio al pueblo palestino", ha asegurado el representante del Gobierno en la Comunidad, quien ha pedido "responsabilidad" a quien parecen "mas interesados en calentar el ambiente" para que se produzcan altercados que "después puedan utilizar para manchar la legítima protesta que muchos ciudadanos están ejerciendo en todo nuestro país".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
  2. Sale a la venta una nueva promoción de 40 viviendas en el área metropolitana de Sevilla desde 144.000 euros
  3. Batida del Ayuntamiento contra media docena de bares con veladores ilegales en la Plaza de la Alfalfa
  4. El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
  5. De edificio residencial a apartamentos: luz verde de Urbanismo a otro proyecto turístico junto al Altozano en Triana
  6. Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
  7. Grave agresión con una navaja a una mujer en pleno centro de Cantillana
  8. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 9 de septiembre de 2025

Vídeo | Andalucía activa dos nuevos planes este curso para mejorar la climatización de colegios con 85 millones de euros

Vídeo | Andalucía activa dos nuevos planes este curso para mejorar la climatización de colegios con 85 millones de euros

Los sindicatos y el Gobierno se unen en Sevilla para apoyar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

Los sindicatos y el Gobierno se unen en Sevilla para apoyar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

El primer día en el 'colegio nuevo' del Polígono de San Pablo: "Ahora se parece más a cuando éramos pequeños"

El primer día en el 'colegio nuevo' del Polígono de San Pablo: "Ahora se parece más a cuando éramos pequeños"

Del Nido Carrasco: "La deuda neta del Sevilla FC es de 66 millones de euros"

Del Nido Carrasco: "La deuda neta del Sevilla FC es de 66 millones de euros"

Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: "Tu empresa te puede obligar a quedarte media hora más en tu trabajo totalmente gratis"

Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: "Tu empresa te puede obligar a quedarte media hora más en tu trabajo totalmente gratis"

Prisión provisional y sin fianza para el detenido por asesinar a su pareja en Valdezorras

Prisión provisional y sin fianza para el detenido por asesinar a su pareja en Valdezorras

Oportunidad en la costa de Cádiz: piso con piscina en urbanización exclusiva por 205.000 euros

Oportunidad en la costa de Cádiz: piso con piscina en urbanización exclusiva por 205.000 euros
Tracking Pixel Contents