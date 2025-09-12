Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MotoGP estrena su 'Salón de la Fama' con dos pilotos españoles

Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo forman parte de este exclusivo club junto con otras estrellas de MotoGP de la talla de Giacomo Agostini o Valentino Rossi

Dani Pedrosa, en la alfombra roja.

Dani Pedrosa, en la alfombra roja. / MotoGP

Cristina Moreno

Barcelona

En el marco del Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini, MotoGP estrenó su Salón de la Fama con una gran ceremonia y hasta 17 pilotos formando parte de esta primera hornada, entre ellos dos españoles, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa.

Ambos desfilaron por la alfombra roja de los campeones junto a otros de los miembros de este exclusivo club como los italianos Valentino Rossi y Giacomo Agostini; el estadounidense Kevin Schwantz o el australiano Casey Stoner, todos ellos ataviados con sus mejores galas y recibidos como grandes estrellas en la cereonia que se llevó a cabo en el Teatro Amintore Galli (Rímini). En total, 23 títulos de Campeón del Mundo de MotoGP y más de 300 victorias en la categoría solo dentro del teatro para celebrar el motociclismo.

Fue el propio CEO de Dorna, el español Carmelo Ezpeleta el que, a través de una videollamada grupal, comunicó personalmente a varios de los galardonados que iban a formar parte de este exclusivo club.

En la gala se presentaron un nuevo Salón de la Fama, un nuevo diseño de trofeo, con la Torre de Campeones renovada, y tres nuevas Leyendas de MotoGP: Leslie Graham, Libero Liberati y Gary Hocking, con lo que todos los Campeones de MotoGP tendrán su lugar como 'Legends'.

Relación de pilotos en el Hall of Fame:

Dani Pedrosa, con 31 victorias en MotoGP; Jorge Lorenzo, tres títulos y 47 victorias; Kevin Schwantz, un título de MotoGP y 25 victorias; Giacomo Agostini, 8 títulos y 68 victorias; Valentino Rossi, 7 títulos y 89 victorias; Mick Doohan, cinco títulos y 54 victorias; Mike Hailwood, cuatro títulos y 37 victorias; Eddie Lawson, cuatro títulos y 31 victorias; Geoff Duke, cuatro títulos y 22 victorias; John Surtees, 4 títulos y 22 victorias; Wayne Rainey, tres títulos y 24 victorias; Kenny Roberts, tres títulos y 22 victorias; Casey Stoner, 2 títulos y 38 victorias; Freddie Specer, dos títulos y 20 victorias; Barry Sheene, 2 títulos y 19 victorias; Phil Read, dos títulos y 11 victorias; Umberto Masetti, dos títulos y seis victorias.

