FÚTBOL
El Real Madrid pierde a Rüdiger por lesión durante al menos dos meses
Xabi Alonso abre la puerta a juntar a Mbappé, Rodrygo y Vinicius
Se felicitaba Xabi Alonso este viernes porque ninguno de los futbolistas que habían viajado con sus selecciones estos días había vuelto a Valdebebas "lesionado ni tocado". Eso ocurría antes del último entrenamiento del Real Madrid antes de jugar ante la Real Sociedad este sábado. Una sesión que iba a traerle malas noticias, como si hubiese invocado al diablo.
Antonio Rüdiger no entró en la convocatoria que facilitó el club blanco y después se supo que se quedaba en Madrid por "una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda". Las pruebas posteriores confirmaron que se trata de una dolencia de gravedad, que le mantendrá de baja de dos a tres meses.
Cinco lesionados en el Real Madrid
El central alemán se suma a Camavinga, Bellingham, Endrick y Mendy en la enfermería blanca. Se espera que los tres primeros regresen a las convocatorias durante este mes, sobre todo el centrocampista francés, mientras que el caso del lateral va para "varias semanas" todavía, según explicó su entrenador.
La baja de Rüdiger rompe los esquemas de Alonso, que piensa en el alemán como la primera alternativa a su pareja titular de centrales, formada por Militao y Huijsen. Sin el alemán hasta, al menos, finales de noviembre, se abre la puerta para que Asencio y Alaba tengan oportunidades. En los dos primeros partidos de Liga, ninguno de ellos ha jugado un solo minuto.
