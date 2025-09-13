Turbo, el mejor amigo de un Bagnaia que necesita cariño

Todo el mundo sabe que el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, uno de los mejores pilotos del mundo de la última década, tricampeón del mundo de motociclismo, bicampeón de MotoGP (2022 y 2023), piloto estrella de Ducati hasta que apareció Marc Márquez, está viviendo un momento muy delicado de su carrera deportiva. El año pasado luchó hasta el último gran premio de la temporada con el madrileño Jorge Martín, que acabaría conquistado el título grande y este año está atravesando una enorme crisis de resultado mientras comparte box con Marc, el mejor piloto de todos los tiempos y ganador próximamente de su noveno título mundial.

Bagnaia no lanza la toalla pero tiene la sensación de que le va a costar Dios y ayuda remontar el vuelo. Ayer, eso sí, pareció sentirse bastante mejor que en Barcelona, aunque hay quien considera que su mejoría tiene como la explicación más creíble que se encuentra en casa y en el circuito que mejor conoce del Mundial, en el que se ha entrado miles de veces.

'Pecco' Bagnaia parece, esta vez, más relajado que en grandes premios anteriores, y no se separa ni un minuto de Turbo, su perro salchicha Arlequino, tremendamente dicharachero y gracioso.

Sea como fuera, Bagnaia intenta no perder la calma, trata de aprovechar su privilegiado cerebro, su personalidad sencilla pero tremendamente sincera y, sobre todo, sus enorme profesionalidad para tratar de enderezar el rumbo y, muy especialmente, recuperar las buenas sensaciones y, sobre todo, como señala su compañero Marc Márquez, la confianza de cara al año que viene.

No deja de ser curioso que para remontar el vuelo o, como mínimo, intentar conseguir el mejor ambiente posible a su alrededor, el bueno, el magnífico y cordial ‘Pecco’ ha querido sentirse lo más cómodo posible y se ha llevado a su gracioso y divertido Teckel Arlequino al circuito de Misano. El ejemplar, que apenas tiene cuatro años, se llama Turbo y, sí, claro hace referencia al motor turbo, a la potencia y velocidad de la que hace gala ‘Pecco’ con su Ducati ‘Desmosedici’.

Domizia, la esposa de 'Pecco', cuenta que, cuando adquirieron a este curioso perro, la documentación de origen les sugería o casi obligaba a que el nombre del ejemplar empezase por B. “Y, sí, en principio le pusimos BiTurbo, pero ha terminado siendo Turbo”, cuenta la mujer del tricampeón italiano.

'Turbo', el perro de 'Pecco' Bagnaia, en la conferencia de prensa de ayer en Misano. / ALEX FARINELLI

Turbo se mueve por el circuito como pez en el agua, aunque lo hace gracias a que los organizadores del Mundial, tal y como ocurrió con la presencia de bebés en el ‘paddock’, han tenido que modificar algunos artículos del código interno del Mundial para que los pilotos pudiesen estar acompañados de sus mascotas. Muchos, como Alex Rins o Àlex Márquez, que tiene, curiosamente, también dos salchichas, Shira y Stitch, no suelen llevarlos nunca a los circuitos.

Se diría que Bagnaia se ha traído a Turbo a Misano para que le ayude a superar el difícil momento que atraviesa. “Cuando dicen que los perros son el mejor amigo del hombre y la mujer es auténticamente cierto. Turbo nos ha cambiado la vida a Domizia y a mí. Es pura alegría y diversión, encantador. Nos hace muchísima compañía”.

Bagnaia se mueve por el circuito llevando siempre consigo a Turbo, sea en el scooter o caminando con él por el ‘paddock’. Eso sí, mucho me temo que ‘Pecco’ no vuelve a llevarse a su Arlequino al circuito “pues sufre mucho, ya que no le gusta nada el ruido de las motos y no podemos ser tan egoístas como para traerlo, porque nos gusta tenerlo con nosotros, pero que él no lo pase bien”.

"La presencia de Turbo, su gracia y cariño, nos ha cambiado totalmente la vida a Domizia y a mí, para bien, siempre para bien. Es un amigo inseparable". Francesco 'Pecco' Bagnaia — Tricampeón del mundo y piloto del equipo Lenovo Ducati

Para eso, explica Domizia, antes de adquirir a Turbo planearon su vida cuando no pudiese estar con ellos, que se pasan el día viajando por el mundo. “Lo podemos llevar en el avión con nosotros, pero cuando los viajes o las estancias son largas, entonces dejamos a Turbo con un amigo que tienen un estupendo jardín para que disfrute. Si no tuviésemos este amigo, no hubiésemos tenido perro”.

En casa de los Bagnaia siempre ha habido un perro. “Me encantan y por eso buscamos a Turbo, que, en cuanto llego a casa, desconecto totalmente de las carreras y disfruto con su presencia. Repito, eso de que es el mejor amigo del hombre es cierto y también te digo que Turbo, supongo que como el 99% de los perros, vive como un rey”.

Los Bagnaia insisten en que, desde que tienen a Turbo, su vida ha cambiado “siempre a mejor, la verdad”. ‘Pecco’ asegura que Turbo le hace el mismo caso a él que a Domizia, lo que también contribuye a que la convivencia sea estupenda. De momento, en Misano, Turbo hace caso a todo el mundo e, incluso, acude a las conferencias de prensa de su dueño, que lo mantiene entre sus brazos como si fuese un bebe mientras dialogado con los periodistas.

