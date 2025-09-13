Unicaja se corona en Vista Alegre ante el Granada y se lleva la Copa Andalucía

Unicaja volvió a levantar la Copa Andalucía, esta vez en Vista Alegre, tras imponerse a un combativo Coviran Granada en un duelo de alternancias y parciales que mantuvo en vilo hasta el último cuarto. Los de Ibon Navarro supieron reaccionar a tiempo en los momentos clave y acabaron imponiendo su ritmo en la recta final para sellar el triunfo por 89-81, un resultado que les otorga su decimoctavo título en la competición y confirma la solidez del proyecto malagueño en esta preparación veraniega.

Alternancias en el marcador

El arranque en Vista Alegre tuvo dos caras bien distintas. Unicaja salió con decisión, marcando el compás en los primeros compases y obligando a Granada a remar contracorriente. Los costasoleños encontraron fluidez en las transiciones y parecían tener bajo control la situación, pero la reacción nazarí no tardó en llegar. El conjunto granadino se asentó en el partido y castigó cada error malagueño. Con un parcial sostenido en acierto exterior y mayor energía bajo el aro, los de Ramón Díaz voltearon la dinámica y cerraron el primer cuarto con ventaja (21-26).

Vista Alegre disfrutó del baloncesto de élite con el duelo Unicaja-Covirán Granada. / MANUEL MURILLO

La historia cambió en el segundo asalto. Unicaja se rehízo, recuperando la agresividad que le había faltado en el tramo final del primer acto. Granada empezó a encontrar más dificultades para anotar con la misma facilidad y el equipo de Ibon Navarro lo aprovechó, dando la vuelta al luminoso a falta de tres minutos. Alberto Díaz asumió galones en la dirección y los exteriores encontraron mejores líneas de tiro, mientras que en la pintura Kalinoski y Tyson Pérez impusieron músculo. Por su parte, el graderío de Vista Alegre acompañó con intensidad y el parcial fue creciendo a favor de los locales en la cita, que poco a poco recortaron la renta visitante.

Y el desenlace de la primera parte tuvo sabor malagueño: en apenas unos minutos, Unicaja pasó de estar cinco puntos por detrás a irse al descanso con la misma diferencia a su favor (45-40). Una remontada que reforzó la confianza del equipo y que obligaba a Coviran Granada a resetearse de cara a la segunda mitad.

La segunda mitad arrancó con Unicaja dando continuidad a las buenas sensaciones previas al descanso. Balcerowski se hizo notar cerca del aro y también abierto, sumando puntos que ampliaban la renta y encendían al público de Vista Alegre. El equipo malagueño parecía tener el control, pero el Coviran Granada no tardó en responder.

Lucha el cuadro granadino

El guion del tercer cuarto se tensó aún más cuando Jonathan Rousselle apareció con un triple que dio la vuelta al marcador a cinco minutos del final del periodo. Granada recuperaba la delantera y metía presión a un Unicaja que había perdido frescura en sus ataques. En ese tramo, Olumuyiwa sostuvo a los visitantes con un notable esfuerzo defensivo, intimidando en la pintura y cerrando el rebote. Sin embargo, el factor diferencial fue Tyson Pérez, que firmó un triple clave en el momento más delicado para los malagueños. La reacción permitió a Unicaja salvar el envite y llegar al último cuarto con todo abierto: 64-65.

Covirán Granada mantuvo el pulso hasta el final con el Unicaja. / MANUEL MURILLO

Los diez minutos finales volvieron a teñirse de verde. Unicaja subió líneas en defensa, recuperó fluidez en el movimiento de balón y encontró de nuevo puntos fáciles. Granada intentó resistir, pero el desgaste acabó pasándole factura. Con un parcial demoledor en los compases finales, los de Ibon Navarro estiraron su ventaja hasta el 89-81 definitivo. El triunfo no solo cerraba un partido de altibajos, sino que también certificaba la conquista de la Copa Andalucía por decimoctava vez en la historia del club malagueño.