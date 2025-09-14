Márquez acaricia su noveno título mundial arrasando en Misano

“È stato bello, molto bello”. El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), uno de los grandes héroes del Gran Premio de San Marino, pese a haber caído derrotado ante un arrollador, cómo no, Marc Márquez (Ducati), era el único que se mantenía en pie en el prepodio del circuito Marco Simoncelli, de Misano, mientras los hermanos de Cervera (Lleida), más Marc que Àlex, retozaban por el suelo “acabados, cansadísimo, muertos”, contaba al aire el ocho, ya casi nueve, veces campeón del mundo de motociclismo.

Antes, Marc se dio el gustazo, en casa de Valentino Rossi, allí donde ayer disfrutaron de su caída en la prueba al ‘sprint’, de tener un gesto ‘messianico’, sacándose su mono rojo y extendiéndolo, descolgándolo, desde la barandilla del podio, con el mismo estilo y determinación que la ‘Pulga’ mostró su camiseta en el viejo Camp Nou, subido a la barandilla de uno de los goles tras marcar el gol de la victoria ante el Real Madrid a pase de Sergi Roberto. Tenía demasiadas ganas de mostrar su poder ante el pueblo amarillo.

Marc Márquez ha homenajeado, desde el podio de Misano, a Leo Messi, mostrando su mono como la 'Pulga' mostró su camiseta tras derrotar al Real Madrid con un gol de última hora. "Era vital para mí y para Ducati ganar en Misano como ganamos en Mugello".

Ciertamente la carrera, aunque solo hubo tres adelantamientos vistosos, decisivos, los tres protagonizados por MM93 (nada más salir, en las dos primeras curvas, a Fabio Quartararo y a Àlex y, en la vuelta 6, a ‘Bezz’ para pasar a ser líder incontestable), fue muy, muy, entretenida y, sobre todo, tensa. Marc y ‘Bezz’ protagonizaron dos carreras impresionantes. El italiano tirando desde el inicio y el catalán remontando, superando al jefe de Aprilia y manteniendo el ritmo diabólico hasta la última vuelta.

Ahora, solo queda rematar la cuarta mejor temporada de su historia, en Japón, tras el arranque brutal de 2013 (el novato más joven en ganar el título y romper todos los récords), 2014 y 2019 con victorias por doquier, en todas partes y de todas las maneras.

¿Alirón en Japón?

En Motegi, el mayor de Márquez solo tiene que sumar, entre las dos carreras, es decir, a lo largo de todo el fin de semana, tres puntos más que el ‘Pistolas’. “No será tan fácil, no, no, pero no me volveré loco, pero vamos a cantar y bailar juntos todos”, contó al bajar del podio donde homenajeó a Leo Messi.

“Siempre he dicho que Messi ha sido y es mi referente tanto dentro como fuera de la pista”, explicó el ocho veces campeón del mundo. “Leo solía hacer callar a la hinchada rival con clase, con victorias, siendo siempre un señor y es lo que he tratado de hacer yo hoy”.

"Leo Messi ha sido un deportista que siempre me ha inspirado por su comportamiento como un señor tanto fuera como dentro del campo, y he pensado que no había manera más bonita de homenajearle que con esta victoria y ese gesto" Marc Márquez — Piloto del equipo Lenovo Ducati y líder del Mundial de MotoGP

Márquez reconoció que las redes sociales le inspiraron anoche, cuando estaba muy dolorido por su error al caerse cuando iba a ganar la carrera al ‘sprint’, para arrancar hoy con más energía y determinación. “Sí, sí, para mí y para Ducati ganar los dos grandes premios de Italia, en Mugello y Misano, es muy, muy, importante. Y esta mañana me he levantado muy motivado. Recuerdo que cuando Àlex me ha visto y me ha dado los buenos días, me ha dicho ‘¡uf! hoy, me temo que va a ser que sí’. Y yo le he respondido, ‘pues sí, hoy voy con todo’. Y es que era vital para celebrar con Ducati y apuntalar el título”.

El ganador de 11 de los 16 grandes premios disputados, el hombre récord en puntos (ya 512 por los 508 que sumó Jorge Martín el año pasado) y el vencedor de 99 grandes premios (puede celebrar su noveno título con el triunfo 100 de su carrera) elogió a Bezzecchi. “Ha hecho una enorme carrera. No es fácil hacer 27 vueltas a Misano sin cometer un solo error. Yo me equivoqué ayer y perdí la carrera y él se ha ido largo hoy en la curva 8 y me ha permitido superarle, de lo contrario no sé si hubiese sido capaz de pasarle, la verdad”.

Y, sí, ‘Bezz’ aseguró haber hecho “la mejor carrera de mi vida” y, por descontado, el mejor fin de semana: ‘pole position’, victoria al ‘sprint’ y segundo en el GP de casa “detrás del piloto más en forma y mejor del momento. No puedo pedir más”. Y, sí, ciertamente, la carrera, repito, con solo tres adelantamientos en cabeza fue preciosa, tensa y vibrante.

Clasificación del GP: 1. Marc Márquez (Ducati), 41 puntos 20.898 segundos; 2. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 0.568 segundos; 3. Àlex Márquez (Ducati), a 7.734 segundos; 4. Franco Morbidelli (Ducati), a 10.379 segundos y 5. Franco Di Giannantonio (Ducati), a 11.330 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 512 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 330; 3. 'Pecco' BAGNAIA (Italia), 237; 4. Marco BEZZECCHI (Italia), 229 y 5. Pedro ACOSTA (España), 188.