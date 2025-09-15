Baloncesto
Cajasol87 nace con fuerza: la Fundación Cajasol y Caja87 se unen para impulsar el baloncesto en Sevilla
En la presentación del nuevo nombre estuvieron presentes Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol y Gonzalo Crespo, presidente del club de baloncesto Caja87
Ya hay nuevo nombre en el equipo de baloncesto de Sevilla: Cajasol87. El acuerdo de colaboración se ha realizado este lunes con Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Gonzalo Crespo, presidente del club de baloncesto Caja87.
Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración por el cual la Fundación obtiene derechos de marca (Trade Mark Rights) y fruto de este compromiso, el equipo senior masculino pasará a denominarse oficialmente Cajasol87.
Apoyo al deporte de Fundación Cajasol
De esta forma, la Fundación Cajasol refuerza su apoyo al deporte y al talento andaluz y reafirma su compromiso con la juventud, la salud y la cohesión social. “El deporte es una herramienta poderosa para educar, unir y transformar", declaró Antonio Pulido durante la firma.
Por su parte, Gonzalo Crespo, presidente del Caja87 aseguró que “incorporar a la Fundación Cajasol al núcleo de Caja87 supone una alianza estratégica que nos permitirá construir un club más sólido, más sostenible y con mayor proyección en la ciudad”.
Bases del convenio
El convenio permitirá al club continuar desarrollando su labor deportiva y social, con un enfoque integral que abarca desde la competición hasta la formación y la concienciación. Entre las actividades previstas destacan:
- La participación de sus equipos, desde categoría premini hasta senior, en competiciones federadas y no federadas.
- La promoción del deporte base mediante el fomento de la cantera y colaboraciones con otras entidades deportivas de la provincia.
- La realización de acciones formativas orientadas a jugadores, entrenadores y familias.
- La puesta en marcha de iniciativas sociales y de divulgación en centros escolares, asociaciones y entidades educativas, con el objetivo de promover la actividad física y hábitos de vida saludables.
Con este patrocinio, la Fundación Cajasol refuerza su papel como agente activo en la promoción del deporte y la educación en valores, y el club Cajasol87 se consolida como un referente del baloncesto sevillano comprometido con su entorno.
