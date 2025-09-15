Denuncia
Jorge Lorenzo denuncia que le han estafado 200.000 en Italia: "Me fie de una persona equivocada... lo consideraba un amigo"
"Te cuento lo que me pasó y apelo a mis fans y amigos a no usar la Noria de Vieste", ha escrito en Instagram el expiloto
Lola Gutiérrez
El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo ha denunciado en la televisión italiana que le han estafado más de 200.000 euros al comprar una noria en Vieste, ubicada en la región de Apulia. El deportista mallorquín la adquirió por más de un millón de euros e hizo un contrato de alquiler que no recibe desde hace un año.
"Una entrevista destinada a protegerme a mí y a ti, donde te cuento lo que me pasó y apelo a mis fans y amigos a no usar la Noria de Vieste @comunedivieste para poner fin a las injusticias que estoy experimentando", anunció el expiloto en Instagram.
Lorenzó denunció los hechos "tanto en lo penal como en lo civil" hace casi un año, pero sigue sin cobrar el alquiler que pactó con un allegado. Pero al no estar resuelto el caso, ha decidido explicar su caso en la televisión para que, al menos, la noria deje de tener visitantes. “La situación es surrealista. Esa es la noria de Jorge Lorenzo, pero no vayáis", ha repetido en el programa 'Dentro de la Notizia' de Canale 5.
"Creé una sociedad, adquirí la noria por un total de 1,4 millones de euros e hice un contrato de alquiler para cuatro años", ha afirmado en al televisión. "Por desgracia, me fie de una persona equivocada en términos de inversión... Lo consideraba un amigo”, ha añadido.
Jorge ha asegurado que lo han estafado y que "debía darme una cuota mensual", que recibía "tarde y mal, y cada vez más tarde". Pero desde hace un año que no recibe el dinero pactado en. Además, “cuanto más tiempo pasa, más se devalúa la noria, cada día que pasa”, .
El expioto denuncia que en la "cuenta oficial de Instagram siguen mencionando mi nombre y escribiendo que el embajador es Jorge Lorenzo. Es surrealista” y anima a sus seguidores a no ir a esta atracción turística.
- Un turista viaja a Sevilla desde Bogotá y revela a los visitantes lo que deben saber antes de ir a la ciudad: 'No vengan sin saber esto
- Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
- Sevilla celebra el Día Mundial sin Coche con viajes gratuitos en el tranvía y los autobuses de Tussam
- Comienzan los cortes de tráfico en el Puente del Centenario por las obras de los tirantes
- Areafit, la firma sevillana de centros deportivos que cerrará 2025 con 100.000 clientes en toda España
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 14 de septiembre de 2025
- Rota y Estados Unidos, un matrimonio de conveniencia en crisis: 'Give me bread and call me tonto
- El Gobierno descarta vender el centro comercial Plaza de Armas y busca 'operadores de nivel' para los locales vacíos