El Ayuntamiento de Sevilla insta al Grupo Hereda Baloncesto a que retire sus materiales del pabellón de San Pablo

El Instituto Municipal de Deportes insta al Grupo Hereda Baloncesto que retire sus materiales del pabellón de San Pablo. El equipo de baloncesto informó al IMD que acudiría el pasado 20 de agosto a retirarlos, sin que "aún se haya producido la recogida de ningún elemento", explica el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa.

El IMD continúa a la espera de que el Grupo Hereda Baloncesto retire los materiales que tiene en el pabellón de San Pablo, entre los que se encuentran, por ejemplo, las canastas, túnel de vestuarios, máquinas de musculación, mobiliario y material informático, entre otros.

El pasado 15 de agosto, el club contactó con la dirección del IMD para informar de que el 20 de agosto acudiría a la Instalación junto con un Notario para dar fe de los materiales a retirar. Tras recibir confirmación por parte del IMD de que el personal de la instalación les facilitaría el acceso, tanto personal como de vehículos para proceder a la retirada, nadie del Grupo Hereda Baloncesto acudió a San Pablo ese día.

Desde entonces el IMD ha mantenido, como siempre, la comunicación abierta con el Grupo Hereda Baloncesto, insistiéndole en que los materiales fueran retirados cuanto antes ya que la instalación, tanto la zona deportiva como la de oficina y espacios auxiliares, debe quedar libre para su uso por parte de otras entidades y del propio IMD.

Por su parte, el Grupo Hereda Baloncesto no ha vuelto a personarse en el pabellón de San Pablo hasta este lunes 15 de septiembre, en el que un trabajador de la entidad acudió por la mañana a inspeccionar visualmente el material a retirar, tras lo que indicó que volvería a lo largo del día para proceder a la recogida del mismo, cosa que no ocurrió.

Finalmente, la entidad ha acudido nuevamente este martes 16, coincidiendo con el inicio del Campeonato del Mundo Militar de Esgrima que se disputa hasta este viernes, junto con una empresa externa para valorar y realizar la retirada, aunque finalmente han vuelto a marcharse de la instalación sin recoger ningún material, ya que en palabras de la propia empresa de transportes "sólo vengo a hacer un presupuesto".

Dado el inicio inminente de la próxima temporada deportiva, el IMD ha vuelto a insistir al Grupo Hereda Baloncesto que es preciso que retire de forma urgente todos los elementos que tiene almacenados en la instalación, ya que ésta no puede estar hipotecada por este material inmovilizado, y que dadas a las alturas de año en que nos encontramos y que el pabellón ya cuenta con actividad, es imprescindible que coordine la retirada con el IMD.