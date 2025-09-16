Esquí
Muere el esquiador italiano Matteo Franzoso al estrellarse contra una valla durante un entrenamiento
Tras ser ingresado en un hospital de Santiago de Chile, el deportista fue inducido al coma
EP
El esquiador italiano Matteo Franzoso falleció tras sufrir un grave accidente durante un entrenamiento en Chile, anunció este lunes la Federación Italiana de Esquí.
Franzoso sufrió una grave caída durante un salto el sábado, tres días antes de su 26 cumpleaños, rompiendo dos redes de seguridad y estrellándose contra una valla.
Tras ser ingresado en un hospital de Santiago de Chile, fue inducido al coma. Sin embargo, los médicos no pudieron salvar la vida del esquiador. "Es una tragedia para su familia y para nuestro deporte", declaró Flavio Roda, presidente de la federación italiana.
Franzoso compitió por primera vez en la Copa del Mundo en diciembre de 2021. Desde entonces, tuvo 17 participaciones de élite en descenso y supergigante, terminando dos veces entre los 30 primeros.
Franzoso se estaba preparando para la nueva temporada con los mejores esquiadores italianos, incluido Dominik Paris, en la zona de esquí de La Parva, cerca de Santiago de Chile.
