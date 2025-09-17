La academia de Rafa Nadal lleva sus valores al pádel amateur con una parada especial en Sevilla con 200 jugadores

Este fin de semana, Sevilla fue escenario de una de las etapas más destacadas del Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group, que se celebró en las modernas instalaciones del recién inaugurado Icónico Sport & Social Club. El evento reunió a 200 jugadores, consolidando una vez más el atractivo de este circuito de pádel amateur.

El torneo, desarrollado en formato por equipos y con una dinámica inspirada en la Hexagon Cup, tuvo una excelente respuesta por parte de los aficionados sevillanos, así como de participantes llegados desde distintos puntos de España. Cada equipo, compuesto por al menos seis jugadores, vivió una experiencia cargada de emoción, espíritu competitivo y compañerismo.

La cita no solo destacó por su nivel deportivo, sino también por el ambiente festivo y la convivencia entre los jugadores, fiel reflejo de los valores que promueve el Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group: pasión, esfuerzo y diversión.

Fotogalería | Torneo de padel de la Academia Rafa Nadal en Sevilla / Academia Rafa Nadal

Regalos para los jugadores

Solo por participar, los jugadores recibieron un Welcome Pack con una camiseta Nike, productos de NDL Pro-Health, muñequeras Babolat, Galletas Príncipe y fotoprotección de Cantabria Labs. Además, los campeones de las distintas categorías se llevaron como premio unas palas Babolat. A lo largo del fin de semana se realizaron distintos retos, sorteos y se entregaron regalos gracias a Babolat, QuirónSalud, ZEL y Bedoya, partners del circuito. Como incentivo adicional, los ganadores de determinadas pruebas del calendario también conseguirán entradas para conformar el equipo de la Rafa Nadal Academy en la próxima Hexagon Cup.

Este innovador tour, que cumple su segunda edición y a lo largo de 2025 ha pasado, además de Sevilla, por Santander, Madrid, Barcelona y Estepona, fue nominado en la última edición de los World Padel Awards como “Mejor Circuito Amateur del Año”. Tras Sevilla, las siguientes citas serán en Valencia (19 y 20 de septiembre) y Gijón (3 al 5 de octubre), antes de culminar en la gran final en la Rafa Nadal Academy by Movistar en Mallorca, donde participarán los ganadores del sorteo celebrados en los distintos torneos.

Maribel Nadal, subdirectora general de la Rafa Nadal Academy by Movistar, mostró su satisfacción por la respuesta vivida en Sevilla: “El ambiente ha sido espectacular y confirma que este formato conecta con los jugadores. El Rafa Nadal Academy Pádel Tour transmite los valores que identifican a la Academia y se está convirtiendo en un referente entre los circuitos amateurs”.

La prueba de Sevilla confirma que el Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group no deja de crecer y presenta un formato que atrae tanto por la competición como por el ambiente social que lo rodea, consolidándose como un evento único para disfrutar del pádel amateur con sello de calidad y excelencia.

Desde su apertura en 2016, la Rafa Nadal Academy by Movistar se ha consolidado como un centro de referencia internacional en la formación de jóvenes tenistas y también en el desarrollo del pádel, gracias a sus 19 pistas y a programas específicos para adultos y jóvenes. La creación del Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group responde al objetivo de llevar el ámbito amateur el ADN competitivo, la metodología y los valores que distinguen a la Academia, acercándolos a jugadores de toda España y, desde este año, también de Italia.