Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

Antiviolencia propone sancionar a 17 seguidores por los incidentes en la Vuelta con multas de hasta 4.000 euros

Estos expedientes analizados corresponden a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, Laredo-Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, Avilés-La Farrapona, y la decimoquinta, Aveiga-Monforte de Lemos

Varios ciclistas pasan por una zona con protestas propalestinas durante la 20ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 13 de septiembre de 2025, en Navacerrada, Madrid (España). Las protestas contra el equipo Israel Premier Tech en la Vuelta a España han

Varios ciclistas pasan por una zona con protestas propalestinas durante la 20ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 13 de septiembre de 2025, en Navacerrada, Madrid (España). Las protestas contra el equipo Israel Premier Tech en la Vuelta a España han / Rafael Bastante - Europa Press

EFE

Madrid

La Comisión Estatal Antiviolencia a acordado proponer una multa a 17 personas por incidentes en diferentes etapas de la Vuelta ciclista a España que oscilan entre los 3.000 y 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses.

Según informa este miércoles la Comisión, estos expedientes analizados corresponden a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, Laredo-Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, Avilés-La Farrapona, y la decimoquinta, Aveiga-Monforte de Lemos.

La Vuelta a España se vio alterada por incidentes causados por las protestas de personas a favor de Palestina y en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech. En la undécima etapa, con salida y llegada en Bilbao, se tuvo que adelantar el final y la última jornada, en Madrid, se detuvo la carrera a 56 kilómetros para el final, entre otras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
  2. El Betis acelera el derribo de la grada de Preferencia y teme que los retrasos alarguen las dos temporadas en Cartuja
  3. La Fiscal jefa de Andalucía sobre los casos de corrupción que 'han alcanzado' al Gobierno: 'Socavan nuestra convivencia
  4. El Gobierno descarta vender el centro comercial Plaza de Armas y busca 'operadores de nivel' para los locales vacíos
  5. La estación de autobuses de Plaza de Armas se renueva para dejar atrás los problemas de limpieza o seguridad
  6. Un turista catalán visita Sevilla y muestra lo que le ocurre a la mayoría de visitantes: 'No es normal
  7. Condenados a prisión y a devolver 420.000 euros a la Junta dos beneficiarios de ayudas irregulares ERE
  8. El juez de los contratos de emergencia del SAS insiste a la Junta para que envíe la información del Hospital Militar

Antiviolencia propone sancionar a 17 seguidores por los incidentes en la Vuelta con multas de hasta 4.000 euros

Antiviolencia propone sancionar a 17 seguidores por los incidentes en la Vuelta con multas de hasta 4.000 euros

El plan de ampliación de la red eléctrica llega a Andalucía: la franja pirítica y el hidrógeno verde esperan inversiones

El plan de ampliación de la red eléctrica llega a Andalucía: la franja pirítica y el hidrógeno verde esperan inversiones

Alerta en Coria por la desaparición de Antonia, de 65 años: su familia cree que puede estar en Sevilla

Alerta en Coria por la desaparición de Antonia, de 65 años: su familia cree que puede estar en Sevilla

Telefónica devolvió la conectividad a 236 poblaciones españolas afectadas por los incendios de este verano

Telefónica devolvió la conectividad a 236 poblaciones españolas afectadas por los incendios de este verano

Rufián: "Españoles muy españoles se meten con idiomas que están en la sacrosanta Constitución"

Rufián: "Españoles muy españoles se meten con idiomas que están en la sacrosanta Constitución"
Tracking Pixel Contents