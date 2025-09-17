Coto a los jugadores no empadronados en Sevilla: el IMD limita su inscripción en equipos de las ligas municipales

Ya está abierta la inscripción para las ligas municipales fútbol 7, fútbol sala, baloncesto y voleibol de esta nueva temporada de los Juegos Deportivos Municipales. Comenzó el pasado lunes 15 de septiembre y se extenderá el plazo hasta el 19 de octubre, de manera que el 29 de octubre puedan estar confeccionados los calendarios y el fin de semana del 7-9 de noviembre comience la competición. Pero el IMD ha introducido novedades importantes. Una de ellas afecta a los equipos que no tienen CIF o RAED establecido en la ciudad: sólo podrán inscribir hasta un 25% de jugadores no empadronados en Sevilla capital. En cambio, aquellos que sí tengan su sede allí no tendrán limitación alguna a la hora de inscribir jugadores.

Según el Ayuntamiento, "esta ordenación de los Juegos Deportivos Municipales atiende a una demanda histórica de los clubes de la ciudad. El objetivo que persigue el Ayuntamiento con esta medida es garantizar unas ligas sostenibles". Las estadísticas de participantes de los últimos años ofrecen que más del 30% de los jugadores pertenecían a otros municipios, lo que provocaba, entre otros aspectos, desequilibrios a la hora de destinar los recursos necesarios.

Otra de las novedades de esta temporada es que habrá una única liga que se prolongará hasta el mes de mayo, con lo que no habrá una competición parcial en primavera. "Si ya hay una competición de liga, es lógico que esta abarque toda la temporada deportiva, hasta mayo, y no que en primavera, durante dos meses en los que además es muy complicado establecer un calendario por la coincidencia de Semana Santa y Feria, se inicie una nueva competición", ha comentado Silvia Pozo al respecto.

Juegos Deportivos Municipales del IMD en Sevilla / IMD

También será novedad esta temporada que las fichas de los jugadores serán en formato digital, lo que reducirá el número de incidencias y agilizará la revisión por parte de los árbitros. En cuanto a los precios de inscripción, se mantienen los de la última temporada.

Las ligas de fútbol 7, fútbol sala, baloncesto y voleibol son las primeras en arrancar en los Juegos Deportivos Municipales, tras las que irán disputándose el resto de deportes que se celebran por sistema de concentración. "Más de 10 modalidades deportivas que se celebrarán a partir de enero y en las que en el IMD seguimos trabajando para ofrecer a los ciudadanos de Sevilla el mejor servicio y las mejores opciones posibles", ha añadido Pozo.

En este sentido, la edil ha concluido asegurando que "desde la delegación de Deporte, a través del IMD, estamos trabajando en ordenar y reorganizar los Juegos Deportivos Municipales para atender años de abandono en la estructura organizativa. Este equipo de gobierno tiene como prioridad unos Juegos Deportivos Municipales al nivel que merece Sevilla y los sevillanos".