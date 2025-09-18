Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LIGA DE CAMPEONES FEMENINA

El Atlético resucita en la prórroga y se mete en la fase liga tras una remontada épica frente al BK Häcken 2-1 (3-2)

Un gol de Luany en el último suspiro y a un tanto decisivo de Synne Jensen en la prórroga salvaron a las colchoneras

Las jugadoras del Atlético de Madrid celebran su victoria.

Las jugadoras del Atlético de Madrid celebran su victoria. / EFE

EFE

El Atlético de Madrid femenino protagonizó este jueves una remontada épica al vencer 2-1 al Häcken sueco en la vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones y asegurar su pase a la fase liga gracias a un gol de Luany en el último suspiro (90+9) y a un tanto decisivo de Synne Jensen en la prórroga, superando el marcador global (3-2).

Desde el inicio del encuentro, las jugadoras de Víctor Martín dominaron la posesión y llevaron la iniciativa del partido. En la primera mitad, el Atleti se mostró incisivo y generó varias ocasiones claras para adelantarse en el marcador.

El Atlético lanzado al ataque.

El Atlético lanzado al ataque. / EFE

Sin embargo, el Häcken se mostró sólido en defensa, con un bloque muy compacto y bien organizado que desactivó los intentos ofensivos de las rojiblancas. Las jugadoras suecas se atrincheraron en su campo, desplegando una barrera que dificultó la tarea de las locales.

A pesar del dominio de las colchoneras, las oportunidades claras fueron escasas, y el equipo terminó sufriendo más de lo esperado. En el minuto 38, el Häcken aprovechó una contra letal. Anna Anvegard, atacante sueca, no perdonó y, con un disparo certero, logró batir a Gallardo, poniendo el 0-1 en el marcador.

En la segunda mitad, las suecas comenzaron a apretar en campo rival, con combinaciones rápidas que pusieron en aprietos a las defensoras locales. Tras los esfuerzos del Atleti por responder con ataques peligrosos, finalmente encontraron la clave para deshacer el empate global en un penalti tardío, convertido por Luany (min.90+9), que abrió paso inmediato a la prorroga.

La tarea ahora ya era más fácil para un Atleti bien colocado en defensa y algo más enchufado. Entonces, la noruega Synne Jensen, que entró cuando el partido agonizaba, inició la conducción y le pegó con todo desde fuera del área, para hacer el 2-1 y convertirse en la salvadora de este pase a la fase liga, donde ya está el Barcelona.

Este viernes conocerá a sus rivales, tras el sorteo realizado en Nyon (Suiza).

