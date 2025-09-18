Tras dos años y medio de investigación, Sandro Rosell y Bartomeu declaran ante la jueza por el 'caso Negreira'

Los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, declaran este jueves como imputados ante la jueza Alejandra Gil por el 'caso Negreira' presunta corrupción deportiva por el pago por parte del club azulgrana de unos 7,6 millones de euros durante 18 años al exnúmero dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira, y a su hijo Javier Enríquez Romero. La investigación se inició en marzo de 2023 a raíz de una denuncia de la fiscalía. Precisamente, el primero en desfilar ante la magistrada es Enríquez Romero, hijo del exdirigente arbitral, y está previsto que le siga Sandro Rosell, que ya ha llegado a la Ciutat de la Justicia de Barcelona, donde se realizan las comparecencias.

Durante este jueves también está prevista la declaración de los exdirectivos azulgranas Albert Soler y Óscar Grau, mientras el expresidente Josep Maria Bartomeu está citado para las 12.15. Esta ronda se cerrará con el interrogatorio de Ana Paula Rufás, la mujer del exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA). El 12 de diciembre, pero como testigos, declararán los exentrenadores del Barça Luis Enrique y Ernesto de Valverde. Al alargarse la investigación y ante la necesidad de celebrar estos interrogatorios, la jueza prorrogó este 1 de septiembre la instrucción.

El destino de los fondos

Las fuentes judiciales consultadas por este diario aseguran que por ahora no se ha hallado el destino final de los 7,6 millones de euros que el FC Barcelona pagó a Negreira padre e hijo supuestamente. Uno de los últimos informes remitidos al juzgado por la Guardia Civil señalaba que en la cuenta corriente de la mujer del exdirigente arbitral, Ana Paula Rufás, habían pasado hasta tres millones de euros en los últimos 20 años, entre 1992 y 2023. Los agentes apuntaban que estos ingresos eran "aparentemente injustificados por las rentas y rendimientos trabajo (sueldos percibidos de las empresas de su marido) y del capital inmobiliario".

La Fiscalía de Barcelona presentó en marzo de 2023 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona la denuncia por el 'caso Negreira' por un presunto delito continuado de corrupción de particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental e incluyó, a última hora, al expresidente del Barça Sandro Rosell. La acción de la fiscalía iba dirigida también contra FC Barcelona como persona jurídica, el exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, el expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y los exejecutivos del club Òscar Grau y Albert Soler. La trama fue descubierta a raíz de una inspección de la Agencia Tributaria al Barça en el 2019 y cuando el club respondió a los inspectores que no habían encontrado los vídeos, documentos o informes que corroboraran el trabajo de Negreira.

Suscríbete para seguir leyendo