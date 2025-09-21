La Carrera Nocturna agota inscripciones y llega a su récord: horario, recorrido y cuándo recoger el dorsal

Ya está aquí una de las fechas más esperadas dentro del calendario de running de Sevilla. Este viernes 26 de septiembre tendrá lugar la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH-7 en su edición de 2025, que un año más ha batido sus récords históricos y ha agotado 25.000 dorsales a menos de una semana de que los participantes comiencen a correr.

El propio alcalde, José Luis Sanz, ha asistido a la Feria del Corredor, en Torre Sevilla, para la apertura de la recogida de dorsales, la camiseta y una bolsa con regalos, que está abierta desde este pasado sábado hasta el mismo día de la carrera. El primer edil ha destacado que "Sevilla es una capital mundial para albergar grandes eventos deportivos, como demuestra el éxito de esta edición de la Nocturna, la más multitudinaria de Europa".

La Carrera Nocturna ya se ha convertido en un clásico del mes de septiembre, por un recorrido y una longitud de 8,5 kilómetros que no es demasiado extrema y permite hacer deporte por la noche, fuera de las altas temperaturas, dentro de un ambiente festivo con gente animando en las calles y música de fondo.

Hora y recorrido de la Carrera Nocturna

La carrera se celebrará el próximo viernes 26 de septiembre a las 22.00. La salida será en la Glorieta de Buenos Aires y tendrá el siguiente recorrido: Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros, Paseo de las Delicias, Paseo Cristóbal Colón, Arjona, Torneo, Glorieta Duquesa de Alba, Resolana, Parlamento de Andalucía, Muñoz León, Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora, Recaredo, Menéndez y Pelayo, Plaza Juan de Austria, Avda. El Cid, Glorieta de San Diego, Avda. de María Luisa, Glorieta Marineros, Paseo de las Delicias y Glorieta de Buenos Aires (meta).

Se entregará avituallamiento líquido a los corredores que entren en línea de meta, en las zonas habilitadas a tal efecto. También habrá un punto de avituallamiento aproximadamente en la mitad del recorrido.

El alcalde, José Luis Sanz, en la Feria del Corredor de cara a la Carrera Nocturna de 2025 / Ayuntamiento de Sevilla

Dónde y cuándo recoger los dorsales

El dorsal será obligatorio para participar en la prueba y será personalizado (nombre y apellidos) para los participantes inscritos antes del 1 de septiembre, inclusive. Los dorsales deberán colocarse obligatoriamente en el pecho, sin retocar, manipular, ni doblar y siendo perfectamente visibles.

La recogida de dorsales será los días 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre en la Feria del Corredor, ubicada en el Espacio Lobby de Torre Sevilla en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas, excepto el domingo 21 que será de 11.00 a 16.00 horas. El día de la prueba, viernes 26, la entrega de dorsales en la Feria del Corredor se realizará hasta las 21.00 horas.

En el caso de inscripciones de forma individual es imprescindible presentar la siguiente documentación:

Documento acreditativo de la identidad (DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir).

(DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir). Se podrá recoger el dorsal y la bolsa de la carrera de otra persona presentando el documento acreditativo de la identidad (DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir).

presentando el documento acreditativo de la identidad (DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir). Se podrá autorizar la recogida del dorsal y la bolsa de la carrera de otra persona, indicando nombre completo y DNI de la persona que recoge, a excepción de los corredores menores de 18 años, en los que es obligatorio presentar documento acreditativo (DNI, NIE, pasaporte) del corredor menor de edad.

Para recoger las Bolsas de la Carrera de entidades, será obligatorio presentar el:

Comprobante de inscripción colectiva generado tras finalizar el proceso de inscripción, debidamente firmado.

generado tras finalizar el proceso de inscripción, debidamente firmado. Documento acreditativo de la persona que figura como representante de la entidad que recoge las bolsas. (DNI, NIE, pasaporte o carnet de conducir).

Bolsa del corredor con medalla y productos

Se entregará una Bolsa de la Carrera que incluirá el dorsal (obligatorio para participar), una camiseta técnica y la medalla conmemorativa, además de otros productos y atenciones por parte de los patrocinadores y colaboradores.

No habrá clasificaciones oficiales ni sistema de cronometraje. Se entregará trofeo a: