El club de piragüismo Sevilla Dragón consigue dos medallas de oro y una de plata en el Campeonato de España

El Club Deportivo Sevilla Dragón se convierte de nuevo en doble Campeón de España en las categorías paradragón y consigue también medalla de plata en ACP ( todos los tipos de cáncer) en el Campeonato de España, distancia 500 metros, celebrado este fin de semana 20 y 21 de Septiembre en Verducido, Pontevedra.

Las categorías de paradragón PD1 y PD2 están integradas por personas con diversidad funcional, total o parcialmente. Los resultados alcanzados reflejan su esfuerzo, dedicación y pasión por el deporte. Se trata, según explica su presidente, Manuel Seoane, "del único club de Sevilla que desarrolla un proyecto social de superación a través del deporte de competición así que los valores de nuestro club están fundamentados en la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin etiquetas".

En él se incluye además al equipo de dragonas BCS Sevilla, un equipo integrado por deportistas supervivientes de cáncer de mama que ha cosechado desde 2019 un palmarés de más de 50 medallas en campeonatos regionales, nacionales e Internacionales.

El club Sevilla Dragón, en el Campeonato de España de piragüismo de Pontevedra de este fin de semana / Sevilla Dragón

III Festival por el Cáncer de Mama

Precisamente, Las Dragonas de Sevilla y Sevilla Dragón, organizan para el 4 de octubre la tercera edición del Festival Internacional de Barco Dragón en el río Guadalquivir, coincidiendo con el Mes contra el Cáncer de Mama, cuya efeméride mundial se celebra el 19 de octubre.

Rocío Fernández, su presidenta, cuenta que "el objetivo es dar visibilidad a la importancia del deporte en la superación del cáncer", además de "ofrecer a la ciudad un evento festivo en el río abierto a todos donde habrá regatas, música y un lugar de vida social para aquellas mujeres que se han visto tantas veces sometidas a pasar días y días en los pasillos de los hospitales". Un día muy especial en el que además Las Dragonas rinden homenaje a su fundadora, Ángeles del Valle, que falleció hace dos años al reaparecer la enfermedad.

"Es una forma de agradecer el legado de nuestra capitana, que tuvo la valentía de crear el primer equipo de competición de barco dragón compuesto por mujeres con cáncer de mama de Andalucía", explica otra de las veteranas, Raquel Avilés, y así "conseguimos quitarnos la etiqueta de enfermas y nos convertimos en deportistas".

El evento acogerá a 400 deportistas con regatas de barco dragón en el CAN Triana, de acceso por el parque de Magallanes. El día anterior, las dragonas darán la bienvenida, como embajadoras de la ciudad de Sevilla, al resto de deportistas venidas de toda España, ofreciéndoles un programa de actividades culturales y turísticas. “Descubriendo Sevilla” en el que visitarán el Alcázar, gracias a la Consejería de Turismo y Deporte y el Ayuntamiento de Sevilla, y disfrutarán de un paseo único por el Guadalquivir gracias a la colaboración de la empresa Citysightseeing.