Fútbol
Aitana Bonmatí, Balón de Oro por tercer año consecutivo
EFE
Madrid
Aitana Bonmatí, futbolista del FC Barcelona y de la selección española, ha sido ganadora del Balón de Oro por tercer año consecutivo.
