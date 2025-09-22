Automovilismo
Horner pacta su salida de Red Bull con una indemnización millonaria
El británico cobrará entre 60 y 85 millones y podrá volver a trabajar en la Fórmula 1 a partir del verano de 2026
Christian Horner y Red Bull han llegado a un acuerdo económico después de que a principios de julio la escudería de Milton Keynes anunciara el cese del británico como Team Principal después de dos décadas en el cargo.
Horner recibirá una indeminzación muy cuantiosa y aunque no ha trascendido la cifra oficial, fuentes cercanas al equipo la sitúan entre 60 y 85 millones. Además, ambas partes también han pactado el tiempo de 'gardenig' que el ingeniero inglés deberá guardar antes de empezar a trabajar en otra escudería. Si así lo desea, podrá volver al paddock en verano del próximo año 2026.
Según avanzan varios medios británicos, el finiquito máximo rondaría 100 millones de dólares (85 millones de euros) y se le pagaría a plazos los próximos cinco años. Se trata de la cifra equivalente a los ingresos que hubiese percibido Horner hasta el final del contrato que tenía en vigor y que vencía en 2030.
No está claro que Horner quiera repetir como jefe de equipo, aunque en los últimos meses su nombre ha sonado con fuerza vinculado a Ferrari, Cadillac y Alpine. Estos dos últimos ya lo han descartado públicamente, mientras que Ferrari renovó recientemente a Fred Vasseur.
- La irrelevancia de Podemos: por qué en Andalucía da igual lo que digan Pablo Iglesias e Irene Montero
- La firma australiana que quiere abrir una mina en Jaén iniciará las perforaciones cuando acabe el riesgo de incendio
- Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
- El transporte público de Tussam será gratuito este lunes: no hará falta pagar en el tranvía y en estos autobuses
- El Ayuntamiento te lleva a ver a Bertín Osborne: los distritos invitan a los barrios a ir al programa de Canal Sur
- Sevilla tiene su propia isla: así es el desconocido lugar a diez minutos de la capital que cambió el mapa del Guadalquivir
- Un turista de Nueva York visita Andalucía y no puede creer la belleza de una de sus ciudades: 'Es la más subestimada de España
- Un turista de Bilbao visita las playas de Cádiz y no se puede creer lo que encuentra: 'No se pueden decir palabrotas