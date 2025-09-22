Lamine Yamal y Vicky López son los mejores jóvenes del mundo

Si Lamine Yamal era uno de los grandes favoritos a conquistar el Balón de Oro, por fuerza debía ser el único candidato a obtener el trofeo Raymond Kopa, la versión de la pieza mayor reservada para los jóvenes menores de 20 años. Lo obtuvo en 2024, cuando era un adolescente de 17 años, y lo revalidó con facilidad después de su espectacular temporada con el Barça. El extremo de Rocafonda disfrutó otra vez del privilegio de ser llamado al escenario del Theatre du Châtelet.

Fue Lamine Yamal el primer galardonado nada más comenzar la gala. La segunda aparición vestía los mismos colores, aunque brillaba con un reluciente traje de negro. El premio fue para Vicky López, que con 19 años obtuvo el equivalente en la categoría femenina.

"Es un orgullo estar otra vez aquí", dijo Lamine Yamal agradecido por la distinción, y con la esperanza fundada de reaparecer minutos más tarde para el Balón de Oro. "A lo mejor", respondió al exfutbolista neerlandés Ruud Gullit, uno de los presentadores, junto con Kate Scott. El futbolista del Barça se impuso a Désiré Doué y João Neves, segundo y tercero y ambos del París Saint Germain. Pau Cubarsí terminó séptimo.

Vicky López, la delantera del Barça, en el escenario tras recbir el premio Raymond Kopa a la mejor jugadora joven. / X

Vicky lo dedica a su madre

El extremo azulgrana, actualmente lesionado, expresó su gratitud a los votantes por haberle elegido y a sus compañeros del Barça, la selección y a su familia por su ayuda para que pudiera estar protagonizando tan destacada carrera. "Seguiré trabajando para ganar muchos más", garantizó Lamine Yamal, el tercer azulgrana que ha obtenido el cetro en las ocho ediciones después de Gavi (2021) y Pedri (2022). El único, sin embargo, en llevárselo por segunda vez. Y no por última vez, ya que se concede al futbolista menor de 20 años. Lamine Yamal tiene 18 años y 71 días.

Le entregó el premio Raphäel Varane, el exdefensa madridista, que se retiró en 2023. También se lo entregó a Vicky López que se acordó en primer lugar de su familia; en particular de su madre, fallecida en 2018 por un tumor cerebral cuando ella tenía 11 años. "Este premio se lo dedico a mi madre, que desde el cielo me está protegiendo para ser mejor persona y jugadora. Espero que estés orgullosa de mí, te extraño".

Su capítulo de agradecimientos empezó por el Madrid CFF, su club de origen, y la selección española y terminó con Jonatan Giráldez, Markel Zubizarreta y Pere Romeu, "que me han apoyado y permitido jugar en el mejor equipo del mundo con 16 años". La futbolista aprovechó para "mandar un reconocimiento las pioneras del fútbol femenino". Ellas, muchas de ellas anónimas y olvidadas, han conseguido que todos los premios de la gala tengan la doble versión masculina y femenina.