Fundación Cajasol refuerza su compromiso con el deporte en Sevilla y Andalucía

El patio de la Fundación Cajasol se convirtió en escenario de celebración y compromiso con el deporte andaluz en la presentación de su nueva apuesta para la temporada 2025-2016. La entidad, presidida por Antonio Pulido, anunció el patrocinio de cuatro clubes que a partir de ahora llevarán su nombre: el Cajasol Sevilla Proin de balonmano, el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino, el equipo de voleibol Fundación Cajasol Andalucía y el histórico Cajasol Real Ciencias Sevilla de rugby.

De esta manera, Cajasol no solo reafirma su respaldo al deporte de Sevilla y Andalucía, sino que transmite un mensaje firme, su apoyo a clubes, jugadores y afición va más allá de lo meramente competitivo, teniendo también en cuenta el ámbito social.

Más que un patrocinio, un compañero de viaje

En sus palabras, Antonio Pulido fue contundente, “no venimos solo a poner un nombre en una camiseta. Venimos a caminar junto a vosotros, hombro con hombro, en esta nueva etapa que hoy comienza”. El presidente destacó que la relación que inicia Cajasol con estos clubes debe entenderse como una alianza con la comunidad deportiva y social. “Queremos estar siempre presentes, tanto en la formación, en los entrenamientos, en las iniciativas sociales, en la grada, en el corazón de cada proyecto”.

Pulido insistió en que este apoyo nace del convencimiento de que el deporte es una auténtica herramienta de transformación social, capaz de transmitir valores esenciales como el compañerismo, la igualdad, la competitividad sana y el compromiso.

Una apuesta por el talento y la formación

Uno de los mensajes más destacados fue la voluntad de la Fundación Cajasol de apostar por el talento deportivo, sin olvidar la importancia de la formación académica. “Queremos que ese talento vaya acompañado de formación. Ofrecemos becas para que podáis compatibilizar el deporte con vuestras carreras formativas”, subrayó el presidente.

Con ello, la institución refuerza su papel no solo como patrocinador, sino como socio estratégico en el desarrollo integral de los jóvenes deportistas. La idea es que los clubes crezcan en lo deportivo, pero también que los jugadores encuentren herramientas para desarrollarse como personas y profesionales en otros ámbitos.

Deporte como motor de comunidad

El acto, que reunió a presidentes, técnicos y jugadores de los cuatro clubes, simbolizó la importancia de la conexión entre instituciones, deportistas, entrenadores, familias y aficionados. Desde la Fundación Cajasol se subrayó la voluntad de generar sinergias que permitan impulsar proyectos duraderos y sostenibles, destacando la necesidad de consolidar un compromiso a medio plazo que vaya más allá del apoyo al deporte de élite y ponga el foco también en todo lo que este representa para la sociedad.

Durante la presentación, Antonio Pulido incidió en que los deportistas presentes se han convertido en referentes para las nuevas generaciones, ya que representan un espejo en el que mirarse y una oportunidad para construir un futuro mejor. En esta línea, Pulido ha querido resaltar que disciplinas como el baloncesto femenino y el voleibol, a menudo menos visibles en los grandes titulares, poseen un enorme valor como cantera y como motor de desarrollo del deporte andaluz.

Una institución centenaria al servicio de la sociedad

La Fundación Cajasol recordó además su larga trayectoria en el ámbito cultural, social y educativo, y anunció que inicia ahora una nueva etapa marcada por un decidido apoyo al deporte andaluz. Pulido transmitió a los clubes que cuentan con la institución como un aliado dispuesto a acompañarlos en todas sus necesidades, ofreciendo respaldo tanto dentro como fuera de la pista.

La entidad también quiso dejar claro que su compromiso con los equipos no se limitará a los momentos de éxito, sino que se mantendrá en todas las etapas, incluyendo las más difíciles. De esta forma, Cajasol reafirma su voluntad de situar al deporte como una auténtica escuela de vida y como un elemento esencial para el progreso de la comunidad.