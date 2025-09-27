MotoGP
Jorge Martín se rompe la clavícula derecha al caerse en Motegi
El piloto español, vigente campeón del mundo de MotoGP, sufre una fractura con desplazamiento
EFE
El español Jorge Martín (Aprilia), vigente campeón universal de MotoGP, sufre una fractura de la clavícula derecha con desplazamiento tras la caída sufrida en la primera curva del GP de Japón de la categoría reina del Mundial de motociclismo.
Las radiografías a las que fue sometido en la clínica del circuito 'Mobility Resort Motegi' revelaron la lesión del piloto madrileño, que fue trasladado posteriormente al hospital de Dokkyo para ser sometido a nuevas pruebas.
Martín sufrió una aparatosa caída tras la salida de la prueba esprint de MotoGP junto a su compañero del equipo oficial de Aprilia, el italiano Marco Bezzecchi, que provocó asimismo la salida de pista de varios pilotos más.
El actual campeón del mundo es vigésimo en la clasificación del presente campeonato después de no poder estrenarse hasta la cuarta prueba en Qatar por la lesión sufrida en pretemporada en Sepang y volver a ser baja por otra dura caída en el circuito de Lusail. Reapareció en Brno en el GP de República Checa. Desde entonces tenía como mejor puesto una cuarta plaza en el GP de Hungría.
- El alcalde de Sevilla: 'El metro es la verdadera solución para Sevilla Este, el tranvibús no supone renunciar a la línea 2
- Una borrasca extratropical barrerá Andalucía: el exhuracán Gabrielle entrará por Huelva con varias provincias afectadas
- Sevilla contará con un nuevo hotel de lujo operado por Hilton en las antiguas oficinas de Endesa en Viapol
- Carrera Nocturna de Sevilla 2025: todos los cortes de tráfico y las líneas de Tussam afectadas
- La apuesta de 'El Turronero' por Entrenúcleos: el primer centro comercial en el nuevo barrio de 60.000 personas
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 26 de septiembre de 2025
- El milagro del pueblo de Palencia que gana 62 vecinos en un año y busca pobladores en Sevilla: 'Nos dicen que no llegan a fin de mes
- Las obras de ampliación de la Feria de Sevilla arrancarán en 2026 y el Real tendrá 220 casetas más en 2027