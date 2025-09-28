Atletismo
Izaskun Osés inaugura el medallero español en el Mundial de atletismo paralímpico
La atleta de 41 años, bronce en los Juegos de Rio de Janeiro 2016, marcó un tiempo de 4'51"12 en la categoría T13
EP
La española Izaskun Osés se colgó este domingo la plata en la prueba de 1.500 T13 del Campeonato del Mundo de atletismo paralímpico, que se disputa hasta el domingo 5 de octubre en Nueva Delhi (India).
La atleta de 41 años, bronce en los Juegos de Rio de Janeiro 2016, inauguró el medallero español con un tiempo de 4'51"12 en la categoría T13 (atletas con discapacidad visual leve), por detrás de la irlandesa Greta Streimykite. El bronce fue para la rusa Elena Pautova.
La española Susana Guisado, que también disputó la final en dicha categoría, fue quinta. Mientras, una decisión de los jueces dejó a Judith Tortosa sin medalla, ya que, aunque llegó en tercera posición a la línea de meta en el 400m T72 (atletas que corren con triciclo deportivo), fue descalificada por invadir una calle contigua durante la carrera.
Ana Varela, junto con su guía Luis Pinedo, también rozó las medallas, quedando en cuarta posición en los 1.500 metros T11 (atletas ciegas), mientras que Adi Iglesias solo pudo ser séptima en los 100 metros T13. Además, Gabriela Michell Navarro fue sexta en lanzamiento de disco F57 (atletas que lanzan sentadas) y, en el salto de longitud T47, Pere Antoni Gomila quedó duodécimo.
- Torre Sevilla se iluminará de amarillo este sábado: por Juan y por todos los niños con ALD-X
- Aemet anuncia lluvias fuertes en Andalucía el domingo: 12 horas de alerta en tres provincias por el exhuracán Gabrielle
- De camino a las Tres Mil: los siete lugares inéditos del recorrido de la Esperanza de Triana
- Así fue el emocionante minuto de silencio en la Maestranza por María del Mar Tristán
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 27 de septiembre de 2025
- Esta es la taberna tradicional de Sevilla considerada la que 'mejor representa a Triana': con comida casera 'de toda la vida
- El alcalde de La Línea lanza su partido para las andaluzas y confía en tener la llave de la Junta
- El estadio La Cartuja necesita una inversión de 119 millones para ser el 'Wembley' español en 2030