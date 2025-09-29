FÚTBOL
Yeda albergará la Supercopa de España por tercera vez en su historia
El Barcelona se enfrentará al Athletic y el Atlético al Real Madrid en las semifinales del primer gran torneo del año 2026
La localidad saudí de Yeda volverá a ejercer en 2026 como sede de la Supercopa de España. Por segundo año consecutivo y tercera vez en la historia del torneo será la ciudad deportiva del Rey Abdullah, donde se encuentra el 'Alinma stadium', popularmente conocido como Al Jawhara ("La Joya Radiante" en castellano), quien albergará los tres partidos de la competición entre el miércoles 7 y el domingo 11 de enero del próximo año. Todos los partidos de esta edición podrán verse en directo a través de la plataforma Movistar+.
Barcelona y Athletic, por un lado, y Atlético y Real Madrid, por el otro, se verán las caras en semifinales en busca de las dos plazas que dan derecho a jugarse en la finalísima el primer gran trofeo del año en el fútbol mundial. El orden de partidos de las semifinales se establecerá por sorteo y los tres encuentros del torneo comenzarán a las 20:00 hora peninsular española (22:00 hora local). Más de 60.000 espectadores llenaron el pasado mes de enero las gradas del estadio de Yeda durante el desenlace de una Supercopa que fue seguida por cientos de millones de aficionados desde sus casas.
- Aemet anuncia lluvias fuertes en Andalucía el domingo: 12 horas de alerta en tres provincias por el exhuracán Gabrielle
- Torre Sevilla se iluminará de amarillo este sábado: por Juan y por todos los niños con ALD-X
- De camino a las Tres Mil: los siete lugares inéditos del recorrido de la Esperanza de Triana
- Andalucía nos roba': el independentismo catalán es el mejor aliado electoral de Juanma Moreno
- Aemet avisa: la borrasca ex Gabrielle trae a Andalucía este lunes lluvias tormentosas a tres provincias
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 28 de septiembre de 2025
- El estadio La Cartuja necesita una inversión de 119 millones para ser el 'Wembley' español en 2030
- Así fue el emocionante minuto de silencio en la Maestranza por María del Mar Tristán