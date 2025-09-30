El estadio La Cartuja propone a la FIFA acoger una semifinal del Mundial de Fútbol de 2030

El Estadio La Cartuja será una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2030 y pretende no pasar desapercibida. Quiere albergar una de las dos semifinales del campeonato. Según pudo saber El Correo de Andalucía, dentro de la hoja de ruta de la sociedad que gestiona el recinto, el borrador que elaboró con su lista de deseos, se necesita aún una inversión de 119 millones de euros tras la ejecución de una primera fase en la que se amplió el aforo. Pero además de este lavado de cara, este estadio sevillano quiere ser un escenario de los importantes, algo parecido a "un Wembley" español. Su gerente, Daniel Oviedo, ha confirmado que la FIFA ya es conocedora de su pretensión de que sea allí donde se conozca cuál será uno de los finalistas.

“De cara al Mundial de 2030 la FIFA tiene un diccionario de normativas y requerimientos para cada fase y el aforo es clave. Para la final uno no se puede presentar con menos de 80.000 de aforo. Nuestro proyecto siempre fue ir a por la semifinal y ahora FIFA debe decidir, estando también Portugal y Marruecos", explicó Oviedo este pasado lunes por la noche en el programa 'Radio Estadio' de Onda Cero. "Ya veremos. Hemos entregado nuestra matrícula para las semifinales, a partir de ahí...", añadió.

La Cartuja compite con una decena de estadios españoles: Anoeta (Donostia-San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Rosaleda (Málaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), Riazor (A Coruña), San Mamés (Bilbao), y Santiago Bernabéu (Madrid). Además, hay seis de Marruecos y tres de Portugal. El alcalde, José Luis Sanz, ya ha ofrecido el campo para acoger la semifinal o final.

Recreación gráfica del futuro Estadio la Cartuja (imagen creada con IA) / El Correo

La última actuación será renovar la cubierta en 2029

La Cartuja ya es el tercer recinto nacional por aforo tras el Santiago Bernabéu y el Camp Nou. Con la última gran reforma se alcanzó una capacidad de 70.000 espectadores (antes tenía 52.000). Pero la eliminación de la pista de atletismo y la ampliación del graderío con un nuevo anillo abajo ha sido solo el comienzo de un planning de inversión que realizó la sociedad Estadio La Cartuja y que consta de hasta 29 actuaciones que requieren una inversión de 137 millones de euros.

Según el estudio que se elaboró pensando en acoger la Copa Mundial de la FIFA 2030, al que tuvo acceso El Correo de Andalucía, primero se definió una fase para la ampliación del aforo, con una inversión de 18 millones ya hecha estrenada con la final de la Copa del Rey disputada el 26 de abril entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

Entre las principales inversiones que se contemplan en este documento, que es solo una declaración de intenciones de la sociedad que gestiona el estadio y no tiene compromiso firme de las administraciones inversoras, figura la ampliación de la cubierta y videomarcadores, la renovación de la iluminación, tornos o ascensores, mejoras en los aseos y barras de restauración, nuevas zonas de palcos o trabajos de pintura y sustitución de asientos.

Explica Daniel Oviedo que la última será "probablemente" la renovación de la cubierta en 2029. "De aquí a 2029 seguiremos haciendo actuaciones, desde que esté el Betis, compatibles con su actividad. Tenemos que tener todos los deberes hechos en 2029", cuenta el gerente del Estadio La Cartuja. "Nosotros empezamos hace seis años con las remodelaciones con el sueño de que fuera la sede del fútbol español, de la selección, algo complicado de conseguir. Este es un estadio moderno pero hay cuestiones de necesidades técnicas que había que poner en marcha".

De hecho, también ha confirmado que la ampliación del graderío se ha "intentado adelantar al calendario que teníamos pactado o comprometido con FIFA para tener resuelta una cuestión de entidad, tener algo más de 70.000 asientos. Desde entonces estamos realizando labores".

Puestos ambulantes en los alrededores del Estadio La Cartuja horas antes del partido del Real Betis frente al Deportivo Alavés / Domingo Díaz

Obras mientras está el Real Betis

Una vez se realizó la reforma para aumentar la capacidad, como estaba previsto, se produjo la llegada del Real Betis este verano para jugar sus partidos como local allí durante las dos próximas temporadas, hasta el final de la 26/27, cuando regrese al renovado Benito Villamarín. "Mientras esté el Betis nuestro principal actor será el Betis, pero ocurrirán más cosas", asegura Oviedo.

"Esto tiene muchísimo movimiento desde los últimos seis años. Es un placer recibir al Betis, se está viendo como la afición responde. Desde hace tiempo se trazó un plan director, se busca que se hagan muchas cosas aquí. El mandato es ser un estadio polivalente", analizó en Onda Cero. Una de las próximas actuaciones será mejorar la movilidad y los accesos: "Todas las instituciones que forman parte del accionariado de la sociedad han puesto toda la carne en el asador para que la movilidad mejorase. Estamos a escasos minutos del centro y hace falta darle una vuelta de tuerca y hacer una planificación de la zona en cuanto a viarios. Ahora en el primer trimestre de 2026 empezaremos con la primera fase para ello".