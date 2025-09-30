Tribunales
La fiscalía acusa a Bartomeu de omitir "los deberes de diligencia y lealtad" en la gestión del patrimonio del Barça
La denuncia de la fiscalía va dirigida en total contra 11 personas, a las que se les acusa de administración desleal
Germán González
La Fiscalía de Barcelona acusa al expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bertomeu, de omitir "los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio" del club "que le era ajeno, usurpando además una capacidad de decisión que correspondía a la Junta Directiva", según la denuncia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El juzgado que instruye el proceso judicial ha citado a declarar por ahora al exmandatario. El delito que le atribuye la acusación pública es de administración desleal.
Al exconsejero delegado del club, Óscar Grau, (también imputado en el Barçagate) y al exjefe del gabinete jurídico Román Gómez Ponti y otros exdirectivos del Barça, el exvicepresidente deportivo Jordi Mestres, el exCeo Ignacio Mestre y al abogado José Ángel González Franco, pero la acción de la fiscalía va dirigida en total contra 11 personas, entre ellos el que era director financiero, Francisco Shoroeder Quijano e intermediarios del mundo del fútbol.
Las operaciones
Las operaciones bajo la lupa de los investigadores son: el fichaje del jugado del jugador Malcolm, las minutas que el club pagó al abogado González Franco por el cobro de 1,7 millones de euros (se pagó en dos años) por cerrar el acuerdo que la entidad llegó con la fiscalía y la Agencia Tributaria por el impago de impuestos en el fichaje de Neymar, lo que supuso un ahorro para la entidad, y desembolso de 1,5 millones de euros de indemnización al Club Esportiu Laietà con por unas supuestas molestias por las obras del Mini Estadi. En la denuncia no se hace referencia a una supuesta comisión que cobró el abogado por el fichaje de Giezmann.
