El Ayuntamiento reclama al Betis Baloncesto una deuda de 110.000 euros y retirar su material de San Pablo

El Real Betis Baloncesto (que ha ido cambiando de nombre a Hereda Sevilla o Baloncesto Sevilla) tendrá que pagar 116.428,24 euros al Ayuntamiento de Sevilla, reclamación que se une a la recibida hace dos semanas para que retire su material del pabellón de San Pablo. El Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Deportes (IMD) lleva en el orden del día de su reunión de este viernes "declarar el reconocimiento de la deuda que deberá a abonar el Real Betis Baloncesto en concepto de prestación de servicio y actividades por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por obligaciones devengadas por el uso de las instalaciones del Centro Deportivo San Pablo".

El Gobierno de Sanz abrirá así este viernes un expediente para que el grupo Hereda pague una deuda correspondiente a los ejercicios 2023, 2024 y 2025. El club sevillano se encuentra al borde de la desaparición, tras 38 años de antigüedad, después de que se quedase sin plaza en la ACB pese a lograr el ascenso deportivo a principios de junio por diversas irregularidades documentales en su inscripción.

Por el arrendamiento de diversos espacios en el Centro Deportivo San Pablo, según cifras a las que ha tenido acceso EFE, la deuda se divide en 2023 (20.789,49 euros), 2024 (61.221,20 euros) y 2025 (61.221,20 euros). La reclamación llega tras una primera notificación de la deuda al club propiedad del abogado Pedro Fernández, que dejó pasar los diez días hábiles del plazo de alegaciones sin darse siquiera por enterado. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en caso de persistir el impago, prevé un procedimiento de apremio sobre el patrimonio de la entidad, con un recargo del 20% de su importe y las costas que se devenguen, según explica EFE.

Debe retirar el material de San Pablo

El Ayuntamiento también comunicó a Fernández que tenía que cambiar de ubicación el inmovilizado de su propiedad que sigue en el recinto de San Pablo (canastas, U Televisiva, túnel y material situado juntos a las taquillas), que no dejó usar a los otros dos clubes de baloncesto que juegan en San Pablo, el Insolac Caja 87 y al Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino.

El dirigente, que ha anunciado que el club está en proceso de liquidación, prevé vender este material para saldar las deudas que mantiene con empleados, proveedores e instituciones púbicas.

El equipo de baloncesto informó al IMD que acudiría el pasado 20 de agosto a retirarlos, sin que "aún se haya producido la recogida de ningún elemento", explicó el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa. Tras recibir confirmación por parte del IMD de que el personal de la instalación les facilitaría el acceso, tanto personal como de vehículos para proceder a la retirada, nadie del Grupo Hereda Baloncesto acudió a San Pablo ese día.

Desde entonces el IMD ha mantenido, como siempre, la comunicación abierta con el Grupo Hereda Baloncesto, insistiéndole en que los materiales fueran retirados cuanto antes ya que la instalación, tanto la zona deportiva como la de oficina y espacios auxiliares, debe quedar libre para su uso por parte de otras entidades y del propio IMD.

El Hereda Sevilla, bajo la denominación de Betis Baloncesto, consiguió el pasado 8 de junio el ascenso deportivo a la Liga Endesa pero finalmente no fue aceptada su inscripción por la ACB al cumplir con los requisitos establecidos para ello, tras lo que el club tampoco solicitó su participación en la Primera Federación.