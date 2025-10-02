El Rayo celebra su vuelta a Europa con una plácida victoria

El Rayo Vallecano se reencontró con la victoria tras cinco partidos sin ganar en su estreno en la Liga Conferencia frente al Shkëndija, de Macedonia del Norte, al que superó con dos goles en la primera mitad de Unai López y Fran Pérez.

Cuatro días después de perder contra el Sevilla en la Liga española, el Rayo regresó a Vallecas dispuesto a resarcirse y lo hizo con un partido plácido, que dominó por completo desde el inicio y en el que sobre el césped se vio pronto la diferencia de nivel con su rival.

Durante la semana, la ilusión en el barrio por ver a su equipo de nuevo en Europa se notó en las calles y ese sentimiento se trasladó a las gradas del estadio, que, aunque no estuvieron llenas por el horario, sí mostraron un colorido especial. Nada que ver con el ambiente de hace un mes en el partido de la eliminatoria previa de clasificación frente al Neman Grodno bielorruso.

Íñigo Pérez, técnico del Rayo, optó por renovar casi al completo su once respecto al último partido. Efectuó ocho cambios y, entre las novedades, la del mediapunta argentino Oscar Trejo, que, a sus 37 años, pudo disfrutar de jugar competición europea con la franja en el pecho.

Trejo, aunque no ejerció de capitán con brazalete, sí actuó como líder del equipo sobre el césped y la prueba de ello es que participó en los dos primeros goles, que llegaron antes del descanso encarrilando un resultado que nunca corrió peligro.

El primer tanto llegó a los 27 minutos por medio de Unai López, que remató cruzado con la zurda un balón centrado desde la izquierda por el uruguayo 'Pacha' Espino, previamente asistido por Trejo, y que tras tocarlo Baboucarr Gaye entró languideciendo en la portería.

Cuatro minutos después, también por el costado izquierdo, Trejo inició una jugada que terminó con un pase al hueco hacía Álvaro García, que, a su vez, lo centró al corazón del área para que Fran Pérez, totalmente solo a la carrera, batiera por bajo a Gaye.

Con dos goles de ventaja llegó el partido al descanso y afrontó el Rayo la segunda mitad, que casi fue un trámite, sobre todo porque siguió patente su superioridad e incluso pudo sentenciar antes de los diez minutos el duelo con dos ocasiones muy claras de 'Pacha' Espino, ambas desbaratadas por el portero gambiano.

El equipo macedonio, siempre a merced del Rayo, no encontró los mecanismos necesarios para hacer sufrir a su rival y su máxima referencia ofensiva, Besart Ibraimi, estuvo muy desasistido y apenas participó en el juego por el buen marcaje que le hicieron el francés Florian Lejeune y el neerlandés Jozhua Vertrouwd.

Los continuos cambios en los dos equipos lastraron el ritmo del partido en los minutos finales, en los que el Rayo dio sensación de conformarse con el resultado y el Shkëndija también, harto de sufrir los ataques de los locales en los momentos que su maquinaria de combinaciones echaba a funcionar.