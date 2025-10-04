Bagnaia, indignado: "Espero que alguien de Ducati me explique qué está pasando"

La fábrica Ducati está arrasando en el Mundial de MotoGP. Hace muchas semanas, varios grandes premios, que el departamento de competición de la fábrica de Borgo Panigale, propiedad del imperio Audi, bueno, Volkswagen, se ha proclamado, de nuevo, muchos grandes premios antes del final de temporada, campeona del mundo de constructores. Y el catalán Marc Márquez Alentà, de 32 años, su mejor piloto, ha conquistado su noveno título mundial a los mandos de la poderosa ‘Desmosedici’, creación del ingeniero Gigi Dall’Igna.

Sin embargo, en el otro lado del boxe del equipo Lenovo Ducati, reina el descontrol. Y, por descontado, la desconfianza y el enfado. Un enfado, un cabreo, una protesta, una indignación que este sábado quedó muy patente ante el micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN, cuando el tricampeón italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia señaló a la fábrica, a los técnicos, a su equipo e, indirectamente o directamente, al propio Dall’Igna, al exigir: “Alguien me debe dar explicaciones de por qué no puedo pilotar como sé. No es entendible que hace siete días ganase en Motegi con más de dos segundos sobre el segundo, y esta vez la moto no pare de moverse. Es hasta peligroso correr así. Exijo explicaciones. No sé por parte de quién, pero ellos tienen los datos y deben contarme qué ocurre”.

"Alguien, no sé quién, debé explicarme qué está pasando. Hace siete días gané bien en Motegi, con récord de la pista y, este sábado perdí dos segundos por vuelta con respecto al líder. La moto no paraba de moverse. Es muy peligroso correr así". Francesco 'Pecco' Bagnaia — Piloto del equipo Lenovo Ducati

Bagnaia perdió 29 segundos en 13 vueltas con respecto al vencedor, el también italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), y eso exige una explicación, según el piloto de Turín. “La única suerte que tengo es que existió Motegi y ahí se demostró mi auténtico potencial. Sé perfectamente que no tengo nada que demostrar a nadie. Lo que ha ocurrido está fuera de mi control, lo he dado todo como siempre”.

Francesco 'Pecco' Bagnaia, en el taller del equipo Lenovo Ducati. / ALEJANDRO CERESUELA

Bagnaia explicó que los problemas ya se produjeron en el entrenamiento de la mañana de este sábado y, por descontado, en la ‘sprint’. “Esta mañana solo pude ser 16º en la parrilla. En la carrera 'sprint, también 16º a 29 segundos del ganador, Marco Bezzecchi, al que felicito. Repito, me parece inexplicable, pues yo sigo dando el máximo y ruedo como puedo y sé. Luego, lo que es, es”.

Bagnaia, mordiéndose aún más la lengua, queriendo no ser tan contundente como fue, tan crítico como fue contra Ducati, comentó: “Tenía movimientos continuos e imparables y tenía que cortar gas. Muchas veces no tenía frenos y es peligroso, muy peligroso, rodar así. Aunque estamos acostumbrados a situaciones difíciles”.

Sin explicación

El piloto de Ducati reconoció: “Lo que ha ocurrido es algo inaceptable, ya hablaré en el boxe con mi equipo, pero necesito que alguien, no sé quiénes tienen los datos, me den una explicación. Lo ocurrido es inaceptable, incluso en términos técnicos. ¿Si ha sido un error del boxe? Bueno, no sé, algo habrá sido, ¿no?, porque si hace siete días estaba ganando la ‘sprint’ con dos segundos sobre el segundo, récord en el ‘quali’ y aquí estoy haciendo lo que estoy haciendo, alguna explicación me tendrán que dar”.

Cuando Izaskun Ruiz le pidió si él, personalmente, tiene una explicación a lo ocurrido, Bagnaia dijo: “¿Explicarlo yo?. No puedo explicarlo, no. Por eso espero que me lo explique alguien, sí. Quiero que me lo expliquen, sí. Ni siquiera quiero que me expliquen por qué he ido tan lento, sino que me expliquen por qué no puedo pilotar como quiero, sé y he demostrado. Ellos tienen los datos y no sé aún qué ha ocurrido. Mi mejor vuelta fue de 31.7, dos segundos más lento que el primero”.