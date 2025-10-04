Oficial: Los Williams de Sainz y Albon, descalificados

Williams ha sufrido una doble descalificación tras la 'qualy' del Gran Premio de Singapur. El delegado técnico de la FIA ha detectado infracciones técnicas en los monoplazas de Alex Albon y Carlos Sainz y así lo ha reportado en su informe, por lo que ambos pilotos han sido sancionados y partirán al fondo de la parrilla.

Albon , que ha caído eliminado em Q2 al igual que Carlos Sainz, se había situado 12º en parrilla, justo por delante del español, antes de que sus FW47 tuviesen problemas en las verificaciones técnicas posteriores a la sesión.

En el informe de la FIA se ha señalado que los monoplazas superaban el límite máximo permitido, de 85 mm, a ambos lados de la zona exterior del alerón trasero.La infracción del DRS deja a Williams fuera del reglamento técnico, lo que conlleva una descalificación, y ambos pilotos saldrán ahora 19.º y 20.º respectivamente, como se ha hecho ya oficial.

El informe firmado por Jo Bauer dice que "el ajuste de las posiciones del elemento superior del alerón trasero fue verificado en los coches número 23 y 55. Ambos coches excedieron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón trasero. Como esto no cumple con el Artículo 3.10.10 g. del Reglamento Técnico, remito este asunto a los comisarios para su confirmación".

Hace unos minutos, la FIA ha hecho oficial la descalificación:

El equipo Williams ha lamentado lo ocurrido en un comunicado difundido tras conocer la decisión de la FIA. El jefe de la es escudería James Vowles ha explicado que "durante la inspección de la FIA tras la clasificación, los alerones traseros de ambos coches no superaron las comprobaciones del DRS. Como resultado, Alex y Carlos han sido descalificados de la clasificación para el GP de Singapur. Esto es muy decepcionante para el equipo y estamos investigando urgentemente cómo ha sucedido. En ningún momento buscábamos obtener ventaja en rendimiento y los alerones habían pasado nuestras propias verificaciones antes de la sesión, pero solo hay una medición que importa y aceptamos plenamente la decisión de la FIA. Tenemos un coche capaz de puntuar este fin de semana y haremos todo lo posible para luchar desde el fondo de la parrilla mañana, y revisaremos inmediatamente nuestros procesos para que esto no vuelva a ocurrir".