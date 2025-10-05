El Barça arranca la Liga ACB con una clara derrota en Valencia

El Valencia Basket tiró este domingo de amplitud de recursos, incluido un majestuoso Darius Thompson en el tramo final, para controlar de principio a fin a un Barça huérfano de Nico Laprovittola y sumar la victoria en su estreno en el Roig Arena en la ACB ante 14.818 espectadores, el récord en una primera jornada de la Liga Endesa.

Arrancó el equipo de Pedro Martínez con el sorprendente Nate Reuvers, pero acabaron por sumar puntos todos los jugadores que salieron a la cancha e incluso un especialista defensivo como Isaac Nogués tuvo su momento de partido ante un rival desnortado. Un fondo de armario demasiado amplio para el Barça.

Gran inicio 'taronja'

Parecía por lo visto hasta ahora que iba a ser un duelo entre los exteriores del Valencia y los interiores del Barça, pero fue Reuvers quien tiró de inicio del equipo local, eso sí unas veces cerca del aro y otras lejos. Tampoco los visitantes lograron conectar de inicio con sus grandes y fueron Cale y Punter los que le alimentaron desde el triple de inicio.

El Barça arranca la Liga ACB con derrota en Valencia. / Manuel Bruque / Efe

La salida de Brancou Badio, en teoría baja para el encuentro, dio al Valencia el ímpetu que le faltaba. Nada más salir anotó un lejano triple y colocó un gorro a Fall para levantar a las gradas del Roig Arena. Entró el escolta senegalés con 9-7 en el marcador y en nada el Barça se encontró con 21-10 y obligado Joan Peñarroya a pedir un tiempo muerto.

Asumió Tomas Satorasnky la dirección del equipo catalán en lugar del argentino Juani Marcos y con el paso de los minutos logró darle algo más de verticalidad a su juego. Pero en realidad el Barça no mejoró sus sensaciones hasta que no subió el listón defensivo. Joel Parra dio brillo a esa mejoría con sus tiros, pero duró poco.

Cuando lo hizo complicó las conexiones ofensivas de los locales, que tuvieron que echar mano del temple de Darius Thompson para no quedarse atascados. El descanso de Satoransky volvió a hacer previsible al Barça y un par de triples de Matt Costello y una canasta de Jaime Pradilla sobre la bocina del descanso permitió llegar al Valencia al parón con una cómoda ventaja (46-33, m.20).

Sin reacción azulgrana

El paso por el vestuario no reforzó la confianza del Barça ni tan si quiera con Satoransky al mando. En cambio, el Valencia no tenía problemas para agujerear su defensa con las penetraciones de Omari Moore y Kameron Taylor, e incluso De Larrea pudo alimentar a Sako y por momentos su ventaja se asomó a la veintena de puntos, pero Will Clyburn no dejó que el partido fuera por ese guion.

Los triples permitieron al Valencia mantener a distancia a su rival durante unos minutos, pero un mejorado Marcos logró por fin hacerse con el timón del Barça y hacer que la ventaja local descendiera por primera vez de la decena de puntos.

Con la primera duda, el Valencia se puso en manos de un certero Darius Thompson, que rellenó en pocos minutos el depósito de la confianza local, dejó el del Barça en mínimos y encendió las gradas del Arena para que empezaran a celebrar la victoria muchos minutos antes del final del partido.

La sensación de impotencia del Barça se acrecentó con la técnica que recibió Joan Peñarroya y sin opciones ya de victoria, el equipo catalán solo pudo dejar correr el reloj y tratar de acortar el 'show' con el que Darius Thompson acabó el choque. El golpe que se llevó De Larrea en el brazo derecho fue el único asterisco en la fiesta 'taronja'.