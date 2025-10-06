Baloncesto
LeBron James anuncia que tomará este martes "la decisión de todas las decisiones"
El jugador de Los Ángeles Lakers, cuádruple campeón de la NBA, ha desatado las especulaciones su posible adiós al baloncesto
EFE
LeBron James, estrella de Los Ángeles Lakers, anunció este lunes en sus redes sociales que este martes tomará "la decisión de todas las decisiones", sin especificar de qué se tratará, algo que ha alimentado los rumores sobre su futuro en la NBA a pocos meses de que cumpla los 41 años.
"La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12.00 EST (hora del Este). #TheSecondDecision (la segunda decisión)", fue el mensaje publicado por LeBron James.
Su publicación está acompañada por un vídeo en el que hace un guiño a su primera "gran decisión", la que tomó en 2010 y que fue televisada por la cadena ESPN, en la que anunció su fichaje por los Miami Heat.
LeBron James, cuádruple campeón de la NBA, se prepara para arrancar la temporada número 23 de su carrera en la liga de baloncesto estadounidense. Ningún jugador ha estado tantos cursos en el mejor baloncesto del mundo.
El mensaje publicado por 'King' James alimentó aún más los rumores sobre su futuro y muchos especulan sobre si este martes anunciará su adiós al baloncesto.
- El nuevo centro de ocio de Sevilla Este abre al público este otoño: 10 salas de cine, 24 pistas de bolos y 'karting indoor'
- La feria de antigüedades y decoración más bonita de Andalucía está en la Sierra de Huelva y será en noviembre
- Siete estaciones de la línea 3 de metro transformarán la Ronda Histórica desde el Hospital Macarena hasta el Prado
- Así es el pueblo de Jaén con solo cuatro habitantes que tiene la 'Covadonga de Andalucía': con su propio santuario y repleto de cascadas
- La caída de la producción de aceite de oliva en Andalucía tirará al alza de su precio en el supermercado
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 5 de octubre de 2025
- FOTOGALERÍA | Las imágenes del Mega Ozone Bowling, en centro de ocio de Sevilla Este
- El tranvibús se incorpora al dispositivo especial de tráfico para el partido Sevilla-Barcelona