Rafa Mir, procesado por presunta agresión sexual con violencia en Valencia

El delantero murciano Rafa Mir ha sido procesado por un presunto delito de agresión sexual “empleando violencia” por unos hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2024, cuando todavía militaba en el Valencia CF. El futbolista, que siempre ha defendido su inocencia, explicó que las relaciones fueron consentidas cuando se le juzgó en el pasado mes de septiembre.

Pero, según ha adelantado Las Provincias, Mir tendrá que declarar como procesado el próximo martes 13 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria ya que ha dictaminado la existencia de "indicios y no meras sospechas" que apuntan a dos episodios de agresión sexual con uso de violencia contra la joven denunciante de 21 años.

El jugador quedó en libertad provisional

El jugador fue detenido tras la denuncia de una mujer a la que conoció aquella madrugada y con la que acudió a su domicilio en compañía del futbolista Pablo Jara, también investigado por un presunto delito de agresión sexual. Estos hechos ocurrieron en la piscina y posteriormente en el cuarto de baño. En ambos casos, el auto judicial describe acceso carnal sin consentimiento (introducción de dedos a la víctima a pesar de solicitar su rechazo). Como parte del procedimiento, se ha impuesto una fianza de 12.500 euros a Rafa Mir y una de 5.000 euros a Pablo Jara.

Tras pasar dos días en dependencias de la Guardia Civil, el ariete del Elche CF declaró en sede judicial que las relaciones fueron consentidas. Finalmente quedó en libertad provisional con medidas cautelares, al no solicitar ninguna de las partes su ingreso en prisión.

Entre las medidas adoptadas por la justicia se encuentran la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la denunciante y a otra mujer que acusó a Jara. Además, tiene la obligación de firmar semanalmente en sede judicial.

El Valencia CF decidió sancionar económicamente al delantero por el daño reputacional ocasionado, en aplicación del convenio colectivo de LaLiga y la AFE. Tras finalizar aquella temporada regresó al Sevilla, club con el que tiene contrato hasta junio de 2027, antes de ser cedido este verano al Elche CF.

En la presente temporada, el jugador ha iniciado con buen rendimiento la campaña anotando tres goles, uno de ellos en el Ramón Sánchez Pizjuán, que no estuvo exento de polémica con una celebración eufórica y los posteriores insultos que la Liga denunció.