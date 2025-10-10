El Real Betis y el Sevilla FC ya conocen el horario para la primera eliminatoria de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer este viernes los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre 2025-26, que se disputará entre el 28 y el 30 de octubre con un total de 56 partidos. En esta ronda participarán 112 equipos de hasta 14 categorías distintas, salvo los cuatro conjuntos que jugarán la Supercopa de España —Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club— que están exentos.

El torneo del KO mantiene su espíritu: los equipos de menor categoría ejercerán como locales frente a los de superior división, en enfrentamientos marcados por la proximidad geográfica.

Horarios del Sevilla FC y Real Betis

El Sevilla FC debutará el martes 28 de octubre a las 21.00 horas frente al CD Toledo, mientras que el Real Betis lo hará el jueves 30, también a las 21.00 horas, en el campo del Atlético Palma del Río CF.

En esta primera eliminatoria destacan asimismo los choques de clubes andaluces como el Málaga CF, que visitará al CD Estepona el día 30 (21.00 horas), o el Cádiz CF, que se medirá al UCAM Murcia el 28 (19.30 horas). También el Granada CF jugará ese mismo día frente al CD Roda (20.00 horas).

De este modo, la Copa del Rey volverá a ofrecer duelos cargados de romanticismo, con equipos modestos midiéndose a conjuntos de Primera División en eliminatorias a partido único.