Javier Tebas tensa la cuerda: “El Gobierno no tiene competencias para prohibir el Villarreal-Barcelona"

Javier Tebas ha comparecido en la presentación del documental 'El Sentido' de LaLiga Genuine Moeve, la competición formada por equipos del colectivo DI (personas con discapacidad intelectual). Una competición de fútbol ocho, mixta con dos categorías: la propiamente competitiva y otra de Fair Play. Hay más de 1.600 participantes inscritos en la plataforma, más de 500 voluntarios.

Sin embargo, el protagonismo del acto ha vuelto a recaer en la postura del presidente de la patronal del fútbol respecto a la disputa el próximo 20 de diciembre en Miami del partido de Liga que medirá a Villarreal y Barcelona. Una decisión que ha generado mucha controversia en todos los estamentos del fútbol español, desde clubes a jugadores e incluso a nivel gubernamental.

El Gobierno, Florentino, Infantino...

Tebas ha sido categórico al referirse a esto último: "Pedimos al Consejo Superior de Deportes que se aplique el Estado de Derecho. El Gobierno no tiene competencias para prohibir el Villarreal-Barcelona". Un posicionamiento que luego ha refrendado con la siguiente declaración: "En nuestra opinión el Gobierno no tiene competencias. El estamento sería la UEFA o la Federación. Yo no hago las batallas por ganar a Florentino. Yo evalúo en los que yo puedo estar. Pero Florentino nunca pierde. Infantino tiene ocurrencias a todas horas. Espero que lo de los mundiales sea una ocurrencia más. Todo lo que se decida debe acordarse con los agentes implicados, que son las ligas y los clubes que juegan en esas ligas. No sé si a Infantino le preocupa que las ligas sufran".

El dirigente insistió en que "sesde LaLiga no vamos a dar dinero. Hay un promotor para eso. Nosotros no vamos a recibir ningún euro ni repartimos. No se sabe lo que se ingresará en taquilla se sabrá con la liquidación total. Me alegra que el Barcelona haya tomado un camino diferente al de estar en un proyecto que haría mucho daño al fútbol español (en relación a la Superliga)".

Posteriormente, explicó su plan de expansión de LaLiga jugando partidos fuera: "No todo el mundo quiere jugar un partido de fuera de casa. Nos parece que es una forma de extender el fútbol español. Nosotros queremos que se reglamente. Un partido por cada liga. Ayudaría a la competencia con las ligas americanas. Tenemos algo bueno que es bueno, y no queremos sacarlo. Hemos llevado cultura, universidades, nuestra lengua y por qué no podemos llevar el fútbol". Y terminó cuestionando los planes de nuevo calendario de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA: "Tiene una ocurrencia en cada momento. Esperemos que lo de pasar los mundiales a invierno también lo sea. Las sentencias ya han confirmado que todo debe pactarse con los clubes"

