El Real Madrid genera el doble de ingresos que el Barça por socios y abonados

El Real Madrid ingresó en la temporada 2023/24, la última con datos públicos y comparables, el doble de dinero que el FC Barcelona por socios y abonados. Frente a los 29,8 millones de euros recaudados por este concepto por la entidad azulgrana, su eterno rival incorporó a sus cuentas 60,1 millones, según queda reflejado en las cuentas anuales de ambos clubs.

El Barça ni siquiera fue el segundo club de LaLiga en ese concepto. Esa posición en el ránking corresponde al Atlético de Madrid, con 50 millones de euros por cuotas de socio y abonos de temporada en ese curso 2023/24. El club catalán fue el tercero, a muy poca distancia de los 26,2 millones ingresados por el Athletic, el club que históricamente más se ha apoyado en las aportaciones económicas de sus socios.

A la espera de los datos del Real Madrid

El Real Madrid, que tiene pendiente la convocatoria de su asamblea anual (suele celebrarla en noviembre), no ha publicado todavía el detalle de sus cuentas anuales de la temporada 2024/25 y en el presupuesto aprobado hace 11 meses incorpora estos conceptos en un asiento contable más genérico, que incluye el resto de ingresos que genera por su actividad en el Bernabéu (venta de entradas general, actividades no deportivas, museo...). Es decir, no es posible todavía la comparación con el último ejercicio contable.

Aficionados del Real Madrid durante un partido en el Santiago Bernabéu. / Manu Fernandez / AP

Sí sabe el Barça que, al menos, el curso 2024/25 mantuvo su posición en el podio de la competición. Los 31,6 millones por socios y abonados que someterá a votación en la asamblea telemática de este domingo superan los 26,9 que registra el Athletic en la memoria anual que ha facilitado a sus asociados, ampliando así la brecha con la entidad bilbaína.

El peor porcentaje de Primera

Donde el Barça palidece, ya no solo frente a los grandes clubs, sino en el conjunto de Primera División en general, es en lo que supone porcentualmente la partida de "ingresos por socios y abonados" con respecto a su "importe neto de la cifra de negocio". Puesto que ambos conceptos figuran en la plantilla contable que los clubs han de remitir a LaLiga, la comparación es exacta entre las 20 entidades.

Según los datos recabados por este periódico en las memorias de la temporada 2023/24 de todos los clubs, los socios y abonados solo aportaron el 4% del presupuesto azulgrana, cifra que se encuentra por debajo incluso de equipos que históricamente han tenido una dependencia residual por ese concepto, como Villarreal, Getafe y Rayo.

Es más que previsible, a falta de que muchos clubs publiquen sus cuentas anuales, que ese farolillo rojo quedara reforzado en el curso 2024/25. Entre otras cosas, porque la recuperación de ingresos del Barça rebajó el peso relativo de las cuotas de socios y los abonos sobre el importe neto de la cifra de negocio hasta el 3,3%.

El exilio en Montjuïc

El traslado temporal, pero ya muy prolongado en el tiempo, al Estadi Olímpic Lluís Companys (unos 50.000 asientos) debido a la faraónica reforma del Camp Nou es la principal causa del desplome de ingresos por este concepto y de su peso relativo en la economía del club. En la última temporada en su estadio, la 2022/23, el Barça ingresó 65,5 millones de euros, frente a los 51 de un Real Madrid que, eso sí, no disponía del aforo completo del remodelado Bernabéu.

Las obras del Camp Nou han reducido los ingresos del Barça por abonos. / JORDI COTRINA

Proporcionalmente, esa cantidad tenía un peso presupuestario dos puntos superior a favor del Barça: 8,24% frente al 6,35% de su máximo rival. Porcentaje, no obstante, condicionado por el desplome de ingresos que viene acusando el Barça en el último lustro.

La situación antes de la pandemia

Los últimos datos verdaderamente comparables entre las dos entidades, dadas las reformas de sus respectivos estadios, son los de la última temporada previa a la pandemia, la 2018/19. Entonces, el Barça ingresó 62 millones de euros por socios y abonados (un 5,92% de sus 1.047 millones de ingresos totales) y el Real Madrid se quedó en 54 (6,57% de 822 totales).

La diferencia de ocho millones de euros se explica tanto por el mayor aforo del Camp Nou con respecto al Bernabéu (algo más de 15.000 asientos más el coliseo azulgrana), como por el precio de las cuotas de socios, excluido el abono que da derecho a un asiento. En la actualidad, ser un adulto con voz y voto en el Real Madrid cuesta 180 euros al año, mientras que en el Barça la factura anual es de 219 euros.

Mucho más barata es la de los socios del Atlético, unos 72 euros, lo que ha provocado que el club rojiblanco alcance o incluso supere (no hay datos precisos) al azulgrana como el club con más socios de España, alrededor de 145.000. En el Madrid, dado que se requiere a las nuevas altas que sean hijos o nietos de socios, la cifra oficiosa está por debajo de los 100.000.

Suscríbete para seguir leyendo