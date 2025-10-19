Un Athletic sin mordiente rasca un empate en el Martínez Valero

El Elche y el Athletic Club empataron este domingo en el Martínez Valero tras un encuentro dominado por el equipo ilicitano, al que sólo le faltó puntería y precisión para superar a su rival, inofensivo en ataque.

La actuación del portero Unai Simón, con dos grandes intervenciones, fue determinante para salvar al conjunto vizcaíno, que sólo tras la salida de los hermanos Williams se atrevió a dar un paso adelante, aunque insuficiente para aspirar a algo más que al empate.

El conjunto ilicitano, que sigue invicto como local, fue fiel a su estilo desde el primer momento e intentó hilvanar cada jugada ofensiva desde atrás, a pesar de llevarse algún susto, como el que protagonizó Sancet al interrumpir un pase de Chust al portero Iñaki Peña.

El Elche fue dueño del balón y la iniciativa, aunque le costó superar el medio campo físico del Athletic Club hasta que Rafa Mir ofreció una salida en los balones largos.

El delantero murciano tuvo una primera ocasión con un remate forzado en el segundo palo y, posteriormente, probó los reflejos de Unai Simón con un disparo cruzado que despejó el internacional español.

En pleno dominio ilicitano llegó la polémica tras una mano de Vivian que cortó un ataque prometedor del Elche.

El árbitro, a instancias del VAR, acudió a ver la jugad pero, para sorpresa del público y de los jugadores locales, señaló una falta previa sobre el central de André da Silva.

La decisión del colegiado descentró al Elche, que también reclamó poco después la expulsión de Yuri por un codazo a André da Silva.

Estas dos acciones sacaron del partido a los jugadores del Elche, penalizados con varias tarjetas, y permitieron al Athletic, inexistente hasta entonces en ataque, estirarse con una contra de Berenguer que no llegó a culminar Robert Navarro.

La última jugada de cierto mérito del primer acto la protagonizó Guruzeta, pero el disparo del ariete vasco salio muy desviado.

Tras el descanso, Valverde intentó revitalizar su ataque con la entrada de los hermanos Williams y el encuentro giró por completo.

Al conjunto vizcaíno parecieron crecerle de repente los colmillos y las garras, protagonizando varias llegadas al área local en los primeros minutos.

El primer aviso del Athletic lo protagonizó Jaureguizar tras una acción personal de Nico, pero su disparo se marchó a saque de esquina tras tropezar con la defensa local.

La respuesta del Elche llegó por medio de André da Silva, cuyo potente disparo desde la frontal del área lo despejó con reflejos Unai Simón. El rechace del guardameta llegó a los pies de Germán Valero, pero el remate del extremo fue bloqueado por la defensa.

Sarabia intentó darle una nueva vuelta de tuerca al partido con los cambios, pero el Athletic se protegió bien y apenas concedió ocasiones más allá de un disparo de Mendoza que atrapó bien colocado Unai Simón.

A pesar de que el Elche se volcó en ataque, el Athletic no tuvo la precisión ni la finura para amenazar con una contra decente, por lo que tuvo que conformarse con un punto que, sin embargo, no dejó tan satisfecho a su rival.