GETAFE 0 - REAL MADRID 1
Bordalás denuncia las provocaciones de Vinícius: "¡Qué buen cambio!"
El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha denunciado las "provocaciones" de Vinícius tras la victoria del Real Madrid en Getafe. Según ha explicado el técnico azulón en Movistar+, el delantero brasileño se ha burlado de él tras provocar la expulsión de Nyom.
"El pique no ha sido con Bellingham", ha apuntado Bordalás cuando le han preguntado sobre las imágenes en las que se le ve encarado con el inglés. "Le he dicho que no hable tanto, pero ha sido al principio con Vinícius. Ha venido a decirme '¡qué buen cambio!'. No tiene por qué venir a provocarme", ha denunciado.
La roja a Nyom
Bordalás acababa de sacar al campo a Nyom, sustituyendo a Kiko Femenía que tenía tarjeta y que era la pareja de baile de un Vinícius fresco, tras saltar al campo unos minutos antes. Sin embargo, Nyom solo ha durado 39 segundos en el campo, siendo expulsado por un golpe al delantero brasileño con el balón lejos de la acción.
En ese momento, según Bordalás, ha sido cuando el '7' blanco se ha burlado de su cambio y de la expulsión de Nyom. Una roja "injusta y excesiva" que el entrenador del Getafe ha achacado al cuarto árbitro: "Es el que le ha dicho al árbitro 'roja, roja'".
Además, Bordalás se ha quejado del doble rasero de los colegiados. "Ha habido faltas muy similares en el primer tiempo y no se han sancionado con tarjeta al Real Madrid", ha afirmado el técnico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 18.000 personas se examinan para acceder a un contrato en el Servicio Andaluz de Salud
- Emvisesa busca comprador para las VPO de Palmas Altas que siguen libres 8 meses después de salir a la venta
- Más de media Andalucía afectada por un frente de borrasca con lluvias dos días
- Esta es la provincia andaluza que tiene el único bosque subtropical de Europa: con más de 170.000 hectáreas de superficie protegida
- El acuerdo para transformar el trabajo de los funcionarios andaluces se estanca tras un choque entre Junta y sindicatos
- El 40% de los 18.000 aspirantes a una plaza del Servicio Andaluz de Salud no acude a las oposiciones
- Este es el recorrido de la Romería de Valme 2025 en Dos Hermanas y Sevilla, además de los cortes de tráfico previstos
- La Junta estudia que la línea 2 de metro desde Sevilla Este haga parada en Cartuja, Nervión, Camas o Alcalá