Repsol vuelve al Mundial de MotoGP

Tras un curso apartada del Mundial de MotoGP, Repsol vuelve al 'paddock' el próximo año. Así lo confirmó la petrolera durante la jornada del martes, en la que afirmó que vuelve a ser "patrocinador oficial de MotoGP". Eso sí, confirmó que nada tiene que ver con el patrocinio de un equipo en particular o con la categoría reina, sino con las inferiores.

El acuerdo llega más de un año después de que la empresa separase sus caminos con Honda, tras tres décadas de patrocinador principal de la marca nipona, siendo así el acuerdo de patrocinio más longevo de la historia del mundial de motociclismo. Juntos, Repsol y Honda habían logrado en MotoGP 11 títulos por equipos, 15 títulos de pilotos en la categoría reina (6 de Marc Márquez, 4 de Mick Doohan, 2 de Valentino Rossi, 1 de Àlex Crivillé, 1 de Nicky Hayden y 1 de Casey Stoner), además de 183 victorias y otros 455 podios.

Casey Stoner, en el circuito de Laguna Seca en 2012 / EFE

El acuerdo, tal y como anunciaron el campeonato y Repsol en sus respectivos comunicados, anunciaba que la alianza se extenderá de 2026 a 2030. "Repsol y MotoGP iniciarán una nueva colaboración en 2026, convirtiéndose en el proveedor oficial de lubricantes de Moto2 y Moto3", aseguró el campeonato a través de su comunicado.

"Repsol ha desempeñado un papel clave en MotoGP durante más de 50 años, incluyendo su colaboración de 30 años con el equipo Repsol Honda, una de las parejas más exitosas en la historia de MotoGP. Ahora, la marca regresa como proveedor clave de Moto2 y Moto3, además de patrocinador principal y presencia en pista durante todo el calendario", sigue la nota.

Por otro lado, la petrolera asegura que sus distintas plantas de producción de lubricantes, alrededor del mundo, ayudarán a que se pueda proveer con total facilidad durante los meses de competición. "Repsol cuenta con plantas de producción de lubricantes en España (Puertollano), México, Indonesia, Singapur y Filipinas, así como acceso a plantas de terceros, lo que le permite distribuir sus productos a los equipos de Moto2 y Moto3 en cualquiera de las pruebas del Campeonato", expresa la nota de prensa compartida por la empresa.

"Esta nueva alianza con MotoGP representa un paso significativo en nuestra estrategia de crecimiento global. Nos entusiasma volver a la competición y poder demostrar la calidad y el rendimiento de nuestros lubricantes en un entorno tan exigente. Este acuerdo nos permite seguir innovando y mejorando nuestros productos para ofrecer lo mejor a nuestros clientes", explicaron desde la petrolera.