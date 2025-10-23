Motociclismo
El día que MotoGP se tiñó de luto por Marco Simoncelli
El 23 de octubre de 2011, hace hoy 14 años, el piloto más prometedor de Italia falleció a los 24 años, en un trágico accidente en el GP Malasia
Han pasado ya muchos años, 14, pero en el paddock de MotoGP nadie ha olvidado el trágico 23 de octubre de 2011, el día en el que Marco Simoncelli perdió la vida en el circuito de Sepang. Los que estaban ese día en el circuito de Malasia quedaron marcados para siempre. Dicen incluso que el campeonísimo Casey Stoner decidió ese fin de semana su prematura retirada. Y para Valentino Rossi fue el momento más traumático de su carrera deportiva, por su amistad personal con 'Sic' y porque el destino quiso se viera involucrado el fatal accidente.
En la segunda vuelta del Gran Premio de Malasia 2011 de MotoGP, Simoncelli peleaba en el grupo delantero cuando perdió el control de la Honda del equipo Gresini a la salida de la curva 11. El piloto más prometedor y carismático del motociclismo italiano después de Rossi tuvo una reacción que acabaría siendo mortal.
En vez de soltar la moto y caer hacia la escapatoria, se aferró al manillar de la Honda y cruzó la pista hacia la derecha, metiéndose de lleno en la melé de pilotos que le perseguían, lanzados a gran velocidad. Colin Edwards y Valentino Rossi no pudieron esquivarle. El estadounidense de Yamaha le impactó en el cuello y el '46' le alcanzó de pleno. Simoncelli quedó tendido en el asfalto, sin casco y sin signos vitales.
La carrera se neutralizó con bandera roja viendo la gravedad del incidentye y el '58' fue evacuado al centro médico, en el que ingresó en parada cardiorespiratoria. Su muerte se certificó oficialmente a las 10:56 horas en España. El parte médico reflejó "traumatismos muy graves en la cabeza, el cuello y el pecho" del piloto italiano, que lamentablemente no pudo superar.
"En el centro médico fue intubado y se le pudo extraer un poco de sangre del tórax. La reanimación cardiopulmonar que había empezado en la ambulancia continuó durante 45 minutos. Pero desgraciadamente no fue posible hacer nada más", explicaron los doctores del Mundial.
Marco Simoncelli fue enterrado en su pueblo natal de Coriano, muy cerca del circuito de Misano Adriático, sede del GP de San Marino, que se renombró como 'Circuito Internacional Marco Simoncelli'.
Su padre y mentor deportivo, Paolo Simoncelli, que le acompañaba ese día en Malasia, impulsó meses después la Fundación Marco Simoncelli . "La premisa básica es que el sueño de mantener vivo el recuerdo de Marco pueda contribuir a aliviar el sufrimiento de aquellos que están en peor situación que nosotros", dijo. Con gran serenidad y determinación, con el tiempo el padre de Marco fundó también una escuadra '58' en la que dio oportunidades a jóvenes pilotos desde las categorías pequeñas del Mundial.
- Llega la nueva borrasca de gran impacto Benjamín: así afectará a Andalucía con un efecto inesperado
- Medio millón de funcionarios andaluces están llamados a manifestarse para exigir al Gobierno mejoras salariales
- El metro irá por la mediana de Bellavista: seguirán los mismos carriles, se quitará aparcamiento y se estudia un túnel
- Este pueblo de Jaén es el más acogedor de España y el segundo del mundo: lleno de naturaleza, monumentos y buena gastronomía
- La caída del muro de Polígono Sur: las nuevas VPO de Hytasa acabarán con la barrera que separa dos barrios de Sevilla
- La Rinconada, Osuna, Lora o Guillena: trece municipios venderán 522 VPO a 115.000 euros con ayuda de Diputación
- Sevilla tiene el monumento más grande de toda España: un regalo de Rusia con 45 metros de altura
- Obras en el Puente del Centenario: cortes de tráfico desde este jueves e itinerarios alternativos