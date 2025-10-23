Ducati confirma que Marc Márquez no volverá a correr hasta 2026

Tal y como informó El Periódico, el pasado lunes, tras conocerse la intervención en el hombro derecho del catalán Marc Márquez Alentá (Ducati), de 32 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo y el gran protagonista de la temporada al arrasar en el Mundial de MotoGP desde el primer día, 'ET', como le conocen en Italia, ha decidido, por recomendación de los doctores Antuña y Roger de Oña, del Hospital Ruber Internacional, de Madrid, ralentizar su reaparición, no poner en riesgo, como sí hizo en 2020 tras su accidente en Jerez, y regresarv a la competición totalmente recuperado de su lesión.

Márquez, que, según ha contado hoy su hermano Àlex "no se pierde ni un solo minuto de entrenamientos y carreras del Mundial", espera volver con su físico al cien por cien en el primer test de la próxima temporada, que se celebrará, precisamente, en el trazado de Sepang (Malasia), donde este fin de semana se celebra el antepúltimo GP de la temporada. La primera toma de contacto con las motos de 2026, que, en principio, será el martes despues del GP de la Comunidad Valenciana en Cheste, serán los días 3, 4 y 5 de febrero.

Marc Márquez, que aún lamenta su precipitada reaparición tras el grave accidente en Jerez de 2020, no quiere correr riesgos innecesarios y, juntamente con los doctores Antuña y Roger de Oña, ha decidido tomarse con calma su recuperación y volver, en 2026, en el primer test del año, en Malasia.

Ese test, el del martes siguiente al último GP de este año, no será muy importante para Marc, pues las motos de 2026 son (casi) idénticas a las de este año y solo en 2027 es cuando entrará en vigor el nuevo reglamento técnico, que sí producirá enormes cambios tanto en las motos como en el pilotaje, pues, además, los neumáticos serán Pirelli nada que ver con los actuales Michelin.

El equiopo Ducati Lenovo acaba de anunciar, en un pequeño comunicado desde Sepang (Malasia), que su campeón no regresará a la competición, a los entrenamientos, hasta inicios de febrero, en Malasia, tal y como anunció El Periódico hace más de una semana. La razón es, sencillamente, que el campeón de Cervera (Lleida) no tiene prisa alguna en reparecer ya que todos los indicios es que la lesión de ligamentos en los hombros (vease el viacrucis que está sufriendo Maverick Viñales, con una lesión parecida) si no se cupa bien, del todo, provoca muchísimos problemas.

