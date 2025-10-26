Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grave accidente del piloto sevillano José Antonio Rueda en el GP de Malasia

José Antonio Rueda y Noah Dettwiler han protagonizado un accidente durante la vuelta de formación del GP de Malasia

José Antonio Rueda

José Antonio Rueda / GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

El piloto sevillano José Antonio Rueda ha sufrido un fuerte accidente en el Gran Premio de Malasia en Moto3 en el circuito de Sepang (Malasia). El palaciego ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras protagonizar este suceso con el suizo Noah Dettwiler en la vuelta de formación.

Ambos han tenido que ser evacuados y en helicóptero a un hospital cercano tras ser atendidos en pista por los servicios de emergencia.

Posible fractura de mano

El impacto, violento y a contrapié, se produjo cuando Rueda, que acababa de salir de la tercera curva, chocó con Dettwiler, que rodaba muy despacio en el margen exterior de la pista aparentemente por un problema mecánico.

Las primeras informaciones del campeonato confirman que los dos pilotos estaban conscientes tras el accidente, aunque las imágenes resultaron especialmente alarmantes al mostrar inmóvil al joven suizo. Según DAZN, Rueda puede hablar y "se encuentra dolorido por las contusiones y se sospecha de una posible fractura en la mano", mientras la situación de Dettwiler genera mayor preocupación a la espera de un parte médico oficial.

La bandera roja ondeó antes del inicio de la carrera y, tras la evacuación, la organización reestructuró el programa dominical: la prueba de Moto3 se redujo en diez vueltas y se retrasó hasta las 13.45 hora local, mientras MotoGP y Moto2 mantuvieron su horario con ligeros ajustes.

