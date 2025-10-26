Josema Beast, culturista español de 23 años del Mr Olympia, el campeón del pueblo: "Surrealista que le hayan sacado del top-3"

Por algo lo llaman Josema 'Beast'. A sus 23 años, el culturista de Yecla volvió a poner patas arriba el escenario más imponente del mundo con una actuación sobresaliente en el Mr Olympia 2025. Su objetivo era mejorar el ya meritorio 6º puesto de su debut la pasada edición como Classic Physique, una categoría que ha perdido este año a Chris Bumstead, y vaya si lo ha conseguido.

Con un paquete mucho más completo y un físico que ha ganado en tamaño y calidad, el español ha vuelto a pisar la tarima con confianza y con la extrema condición que le caracterizan. Tiene la mejor cadena posterior del circuito, y no hay ningún atleta en su categoría que haya salido más rajado que él. Sin embargo, Josema se quedó a las puertas de un top-3 dominado por el ganador Ramon Dino, Mike Sommerfield y Terrence Ruffin ("Ruff Diesel"). Finalmente, ha sido valorado como el cuarto clasificado.

Por delante de una leyenda como Michael Daboul, Josema peleó codo a codo con los mejores Classic del planeta y mejoró de forma notable su actuación en la tarima más exigente del planeta. El público recibió de muy buen agrado el papel del español, a quien muchos consideran el futuro sucesor de Chris Bumstead en la categoría, aunque parece que habrá que esperar. Sólo tiene 23 años y tiene toda una carrera exitosa por delante. Llegará, tiempo al tiempo.

En un deporte tan subjetivo como el culturismo, donde los jueces dictaminan el mejor físico en base a detalles que pasan inadvertidos a la vista humana, las críticas siempre afloran y todos tienen su favorito particular. A Josema le han caído muchísimos piropos (con razón) y muchos aficionados se han cuestionado que no haya entrado entre los tres mejores: "Locura el nivel que has mostrado, terrible Josema" (Pablo Llopis, culturista profesional español); "La mejor condición de toda la categoría"; "Surrealista que le hayan sacado del top-3"; "Madre mía, grande como nunca a la vez que seco y definido como siempre, orgullo de España"...