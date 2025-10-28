En Directo
Nations League femenina
La vuelta de la semifinal de la Nations League: Suecia-España, en directo
La selección femenina defiende en Goteborg ante Suecia el valioso 4-0 de La Rosaleda en la vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones
España tiene cerca una nueva final. Muy superior el pasado viernes en el Estadio de La Rosaleda, la campeona del mundo espera volver a controlar a un rival que seguramente se parecerá más a la de la segunda mitad y que buscará, al menos, llevar toda la incertidumbre posible apoyada por su público y por su ánimo de revancha.
Una primera parte de buen nivel y una segunda algo más descafeinada, salvo en el cuarto de hora final, certificaron la primera alegría de Sonia Bermúdez como seleccionadora y evidenciaron una vez más el nivel competitivo de la 'Roja', que principalmente tendrá que solventar lo mejor posible el previsible impetuoso arranque del equipo que entrena Tony Gustavsson, cuyo carácter competitivo hace que sea complicado pensar que use el choque con una probatura.
MIN 82 (0-1)
¡A punto de marcar Jana! Un disparo raso desde la frontal que se marcha rozando la madera. Cuestión de milímetros
MIN 76 (0-1)
Asistencia maravillosa de Pina, que ha recibido de Aitana y ha controlado con calma, y Alexia ha llegado sola desde segunda línea sola y ha disparado a la escuadra
MIN 75 (0-1)
¡GOOOOOOOOOOL DE ALEXIAAAAA! ¡OTRO MÁS DE LA REINA! ¡MARCA ESPAÑA!
MIN 73 (0-0)
Último cambio en España: entra Corrales por Olga Carmona. Fiamma y Athenea son las dos únicas futbolistas de campo que no disputarán ni un minuto en esta ventana y Cata, Mapi y Aitana lo habrán jugando todo
MIN 71 (0-0)
Cae al suelo Blackstenius, que no puede rematar un gran centro de Kaneryd, y pide penalti de Mapi. Dice la colegiada que no hay nada
MIN 68 (0-0)
Golpeo lejano de Kafaji directo a las manos de Cata Coll
MIN 64 (0-0)
Doble cambio: entran Serrajordi, que debuta con 17 años con la absoluta, y María Méndez por Aleixandri y Paredes
MIN 57 (0-0)
Calientan con más intensidad Serrajordi y María Méndez, que apuntan a ser los próximos cambios. Clara podría debutar con la absoluta, sería el primero de Bermúdez. También Fiamma
MIN 56 (0-0)
Triple cambio en Suecia: entran Rolfö, Kafaji y Blackstenius por Jusu, Asllani y Schröder. Piernas frescas e ideas claras de Gustavsson
MIN 54 (0-0)
Ataja Cata un centro de Jusu.. No han podido llegar Schröder ni Asllani
