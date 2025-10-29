Scariolo elige a Len para reforzar la pintura del Real Madrid mientras busca solucionar su anemia ofensiva

El Real Madrid de Sergio Scariolo sigue haciendo aguas lejos del Movistar Arena. Los blancos han encadenado cuatro derrotas fuera en este inicio de temporada en la Euroliga después de caer este martes en Múnich frente al Bayern (90-84). Antes habían caído en Bolonia contra la Virtus (74-68), en Belgrado ante el Estrella Roja (90-75) y el Maccabi Tel Aviv (92-91). Derrotas que siguen generando dudas sobre el proyecto de italiano y de Sergio Rodríguez.

Además, los blancos han dado la baja al pívot Bruno Fernando, que se ha marchado al Partizán, después de que el africano no cumpliese las expectativas del entrenador. El equipo pierde mucha consistencia con la salida de la cancha de Walter Tavares y ni Fernando ni Garuba han mantenido el nivel en las dos zonas que aporta el caboverdiano, lo que ha llevado al Madrid a lanzarse al mercado en busca de un relevo de garantías para esa posición.

Alex Len, el elegido

El elegido es Oleksii Yuríyovich 'Alex' Len. Pívot ucraniano de 2,13, 113 kilos y 32 años, ha militado en los Sacramento Kings, Los Ángeles Lakers, Phoenix Suns, Atlanta Hawks, Toronto Raptors y Washington Wizards con unos promedios de 6,7 puntos, 3,1 rebotes y 0,3 tapones. Michael Lelchitski, agente de SIG Sports, ha adelantado a Michael Scotto en Hoopshype que el pívot ucraniano "Alex Len ha llegado a un acuerdo multianual con el Real Madrid".

El que fuera número 5 del draft de 2013 llegará con un contrato de una temporada para reforzar el juego interior de los blancos, que siguen sin encontrar un flujo de juego en el que se sientan cómodos jugadores que habían sido claves en temporadas anteriores como Mario Hezonja o Facundo Campazzo. El equipo aún anda implantando movimientos generales de juego y automatismos en los que parece claro que Scariolo quiere que Trey Lyles y Theo Maledon tengan protagonismo en ataque.

Sin embargo, esa fluidez no termina de aparecer y ante el Bayern los blancos desplegaron su peor segunda parte en ataque en el último año y medio. Los de Scariolo llegaron a disfrutar de una renta de 16 puntos (39-55) que desperdiciaron en la segunda mitad, en la que solo anotaron 27 tantos en los últimos 20 minutos, diez en el tercer periodo y 17 en el cuarto final, con dos triples en los últimos 15 segundos con el partido ya sentenciado. Desde el 26 de mayo de 2024 no acumulaban una producción ofensiva tan exigua, cuando sumaron 26 puntos en la segunda parte de la final de la Euroliga ante el Panathinaikos en Alemania.

Scariolo sigue buscando soluciones a las pobres actuaciones de los suyos lejos de Madrid. "Nuestra circulación de balón fue pobre, no buscamos al jugador libre, y además tomamos tiros malos y forzados, lo cual no es el camino. Especialmente fuera de casa, no es la forma de ganar partidos de baloncesto", apuntó en Múnich tras la derrota. Se espera que se haga oficial la llegada de Len en las próximas horas y que la aparición del ucraniano le aporte más consistencia al equipo en la pintura, para desde ahí recuperar esa fluidez ofensiva que no termina de aparecer.

