Baloncesto
El Real Madrid ficha al pívot ucraniano Alex Len
El jugador, de 32 años y 2,13 centímetros de altura, llega al equipo blanco desde Los Ángeles Lakers y tras competir durante 12 años en la NBA
EFE
El Real Madrid ha incorporado al pívot ucraniano de 32 años Alex Len, procedente de Los Ángeles Lakers de la NBA, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este jueves el club merengue.
Len, de 2,13 centímetros de altura, es internacional con Ucrania y llega a la capital española tras 12 temporadas y 708 partidos en la elite del baloncesto norteamericano, donde promedió 6,7 puntos, 3,1 rebotes y 0,3 tapones.
Ha jugado en los Phoenix Suns (2013-2018), Atlanta Hawks (2018-2020), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (2020-2021) -donde coincidió con Sergio Scariolo, actual entrenador del Real Madrid-, Washington Wizards (2021), Sacramento Kings (2021-2025) y Los Ángeles Lakers (2025).
Tras formarse en el Dnipro ucraniano y brillar en Maryland, fue elegido con el número 5 del 'draft' de 2013.
- Temporal en Andalucía: así hemos contado minuto a minuto el caos de incidencias en la comunidad este miércoles
- Hito en la logística a nivel mundial: fabrican en Sevilla el primer tractor que funciona con hidrógeno
- Sevilla cierra los parques y el cementerio y no se descartan tornados en la Campiña el miércoles
- Las nuevas 773 VPO en Sevilla Este y Alcosa se ofertarán en alquiler asequible y no se podrán vender durante 20 años
- Sevilla sufre la mayor tromba de agua desde que hay registros: 115 litros por metro cuadrado
- Atlético Palma del Río - Real Betis Balompié: fecha, horario y dónde ver por televisión
- Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por el temporal
- La lluvia pone en alerta a Andalucía: 80 avisos por inundaciones y retenciones